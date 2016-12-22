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Ольга САЛАДУХА: «Пришлось отложить мечту на четыре года»

Экс-чемпионка мира в тройном прыжке – о подготовке к новому олимпийкому циклу

  • 22.12.2016 13:42
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AP. Ольга Саладуха
© AP. Ольга Саладуха

В Рио-2016 финал в женском тройном прыжке прошел без чемпионки мира-2011, бронзового призера лондонской Олимпиады и трехкратной чемпионки Европы Ольги Саладухи. Но большой победой можно считать само присутствие в олимпийском секторе донецкой атлетки.

 После травмы позвоночника даже самые большие оптимисты среди консультирующих Олю эскулапов не давали ей ни одного шанса на возвращение. Но у нее были свои взгляды на будущее: она продолжает прыгать и уже начала подготовку к новому олимпийскому циклу.

 — После Игр в Рио-де-Жанейро мне хватило месяца отдыха, — объясняет Ольга Саладуха. — Вместе с семьей поехала на море: поплавала, позагорала и с хорошим настроением вернулась домой. Сразу после этого я приступила к тренировкам — в насыщенном режиме и хорошей форме, чего не было последние три года. Это вселяет оптимизм и добавляет уверенности. Следующий этап — сбор в Португалии: я не планирую пропускать зимний сезон.

— Обычно в постолимпийские месяцы спортсмены спешат воплотить все свои неспортивные мечты. Вам это удалось?
— Это правда: одни планируют свадьбу, другие задумываются о потомстве. (Смеется). У меня все это уже есть. Я жила одной мечтой: вернуться в спорт после травмы и хорошо выступить на Олимпиаде в Рио. Теперь мечту придется отложить еще на четыре года.

— Вам удалось восстановиться после травмы?
— Лечение спины и восстановление после травмы забрало у меня почти два года. Полностью восстановиться, к сожалению, не удастся никогда: новый межпозвоночный диск уже не вырастет, для этого необходимо оперативное вмешательство. Но с врачами, реабилитологами и массажистами мы сделали все возможное: закачали мышцы спины и постоянно держим их в тонусе. Каждый мой день начинался со специальной подкачки. На протяжении пяти месяцев эти комплексы составляли практически весь мой тренировочный «рацион»: мне нельзя было даже трусцой бегать. Реабилитологи сделали свою работу ювелирно. Моей же задачей было вытерпеть все неприятные процедуры и нагрузки. Меня часто спрашивали: «Как же ты все это выдержала? Мы бы не смогли».

— Так как же вы все это выдержали?
— Все ради самой большой мечты под названием Рио-2016. Каждый день собирала в кулак всю свою волю, приходила на тренировки и по пять часов работала. Покривлю душой, если скажу, что мысли «Я больше так не могу. Зачем мне все это на самом деле нужно?» не приходили в голову. Судьба каждый раз испытывала меня: сначала в больницу попала мама, потом перенес операцию тренер — такие близкие мне люди. Я приходила в манеж морально истощенной. И должна была работать сама. Я безгранично благодарна моему реабилитологу Елене Майданюк: она была единственным человеком, который каждый раз ждал меня в манеже. И я понимала, что прихожу туда не зря. Что в меня верят. Что стоит продолжать этот непростой путь к своей цели.

Травма спины была задавненной. Из-за бесконечных переездов, перелетов и других нагрузок она обострилась. Долгое время я продолжала прыгать, преодолевая боль. Вот позвонки и разъехались, к тому же полностью стерся один диск. Это могло привести к компрессионному перелому. И врачи в один голос твердили, что мне нельзя прыгать вообще. Мы резко снизили нагрузки: исключили штангу и все прыжковые упражнения. Я вынуждена была пойти на эпидуральную терапию, чтобы хоть как—то снять боль. После этого стала неметь правая сторона тела. Проблемы вырастали, словно грибы после дождя. И врачи настаивали на операции. Я летала на консультацию в клиники Германии и США, где мне предлагали дорогостоящие операции и при этом ничего не обещали. За год, по крайней мере, восстановиться после операции не было никаких шансов. Одни врачи предлагали поставить на позвонки «шесты» или скобы, другие — заменить диск. Но ни один не гарантировал, что после операции я не останусь инвалидом. И мы приняли решение не делать этого.

После того, что мне пришлось перенести, я уже не утверждала так категорично, что в Рио единственный приемлемый для меня результат — это медаль. Большой победой стал сам факт, что я полетела в Бразилию. Ведь еще не так давно не могла самостоятельно встать с кровати.

— Вы сами верили в то, что сможете не только вести нормальный образ жизни, но и вернуться в спорт?
— Да. Потому что меня окружали люди, которые верили в меня. Они каждый раз повторяли: «Ты сможешь! У тебя свой путь. И ты все преодолеешь!» Когда таких людей много, это является мощным стимулом. К тому же, в этот период я смотрела много фильмов о сильных людях, которых не останавливали преграды. Это также вдохновляло меня идти дальше.

— Наблюдая за вашими попытками в секторе для тройного прыжка, перед глазами почему-то возникали другие прыжки - фигуриста Евгения Плющенко в заключительный его сезон в фигурном катании. Это были не так лутцы и тулупы, как борьба со страхом перед этими прыжками...
— Все правильно. У нас с Женей похожая проблема со спиной. Мне даже предлагали такую же операцию, которую перенес Плющенко, — поставить скобу. Но врачи откровенно сказали: «Никто не гарантирует, что во время прыжка это скоба не треснет или не соскользнет с позвонка. А это может даже ухудшить ситуацию». У Жени, насколько я знаю, со скобой таки что—то случилось... Когда проходит боль, остается страх. И нужно немало времени, чтобы научиться преодолевать его. Этот страх был частичкой меня во время бразильской Олимпиады. Растерянность в секторе, не характерный для меня разбег — все свидетельствовало об этом...

 Мне в Рио хотя бы на одну попытку забыть о страхе! Тогда, думаю, удалось бы пройти квалификацию, ведь физически я неплохо была готова к соревнованиям. Эта борьба продолжается. Но я стараюсь жить «здесь и сейчас»: полноценной жизнью, не вспоминая, что в недалеком прошлом у меня были проблемы со здоровьем. Многие барьеры уже удалось преодолеть.

— Тот факт, что в Рио вы не прошли в финал, шокировал вас? Или вы были готовы к такому развитию событий?
— Нет, не была. Наоборот, вспоминая о том, какой объем работы пришлось выполнить и через какие испытания пройти, мне казалось, что за это должно быть какое—то вознаграждение. Хороший результат, например. Но спорт функционирует по своим правилам... Из сектора я уходила в шоковом состоянии. В том сезоне у меня были прыжки на 14,40 метров. А на соревнованиях, к которым я так долго и усиленно готовилась, не прыгнула даже 14,00. Как следствие — депрессия. Но мне удалось преодолеть и это. И я снова вернулась на дорожку.

— Вы смотрели тот олимпийский финал?
— Да, по телевизору. Так было даже интереснее, поскольку можно было рассмотреть каждую попытку более детально, в замедленной съемке. Было очень волнительно, ведь я сама так хотела прыгать в этом финале. И одновременно любопытно, чем закончится борьба. За последние восемь лет такая плотность результатов была лишь в 2008 году, когда сразу шесть человек прыгнули за 15 метров. В Рио до последнего невозможно было предположить, кто выиграет серебро и бронзу. Девочки сохраняли интригу, разместившись друг от друга на расстоянии считанных сантиметров. Я болела за Ольгу Рыпакову из Казахстана, мы уже давно дружим. А вот самой большой неожиданностью для меня стало успешное выступление американки Кетуры Орджи, появившейся, казалось бы, из ниоткуда.

 — Гимнастка Анна Ризатдинова рассказывала, что четырехлетний олимпийский цикл — это девять кругов ада. И нужно иметь особое мужество, чтобы решиться на новую Олимпиаду. Вы же так быстро приняли решение еще на четыре года остаться в спорте...
— Рио - это уже третья моя Олимпиада. На Играх-2008 в Пекине я проиграла финал, стала лишь девятой и очень тяжело переживала то поражение. Поэтому мы с мужем приняли решение немножко отдохнуть и морально разгрузиться. Я ушла в декрет, из которого вернулась с новыми силами и желанием снова прыгать. Олимпиада-2012 в Лондоне принесла мне «бронзу», которая для меня на вес золота. Я была поистине счастливой. Хотя перед Играми все говорили, что Олимпиада пройдет под моим знаком, и победа обязательно достанется мне. Это не были безосновательные комплименты: в 2011-м я стала чемпионкой мира, а в олимпийском сезоне побеждала практически на всех турнирах. Вся многолетняя подготовка складывалась как нельзя лучше. Но незадолго до Олимпийских игр я надорвала коленную связку... 

 После Лондона я выиграла чемпионат Европы, стала призером первенства мира. Казалось, вот еще немного потренируюсь и... Но к событиям на востоке страны (мы потеряли большую с новым ремонтом квартиру в Донецке и переехали жить в чужой город, где у нас не было никого и ничего), добавлялись все новые и новые вызовы. Этот период действительно был адом. Не сами тренировки, скорее всевозможные бытовые проблемы, которые постоянно приходилось решать. А сама жизнь в спорте мне ужасно нравится. (Улыбается). Для меня четыре года подготовки к Играм — это удовольствие, а не пытка.

— Вы читаете, что о вас пишут в газетах или на Интернет-сайтах?
— Сама никогда не ищу подобного рода информацию. Но родственники или знакомые иногда присылают мне мои интервью или другие материалы. Не люблю читать о себе. А вот о других видах спорта — с удовольствием. Обязательно слежу за выступлениями наших спортсменов в летних видах спорта. А после того, как дочка стала заниматься фигурным катанием, полюбила и зимние виды. Всегда так волнуюсь за наших спортсменов. Сама же перед всеми важными соревнованиями «закрываюсь» в себе: не общаюсь с журналистами, не делаю прогнозы и ничего не комментирую. Даже не захожу в Интернет, чтобы лишний раз не волноваться и не «сжигать» нервную систему. Да и на сами соревнования люблю приезжать «под старт», чтобы не вариться в предсоревновательной каше.

 Для меня важно выходить на старт с холодной головой, собраться с мыслями, спокойно совершить все свои маленькие ритуалы и пойти в сектор соревноваться. Я не настраиваюсь на агрессию. Меня постоянно спрашивают: «Ты можешь в конце-концов разозлиться?» Не могу. Мне это не нужно. В секторе соревнуюсь исключительно с собой. Может, именно поэтому со всеми соперницами поддерживаю теплые отношения. А вот высокие результаты оппоненток меня заводят. Когда смотришь на удачные попытки соперниц, самой хочется прыгнуть еще дальше. Это вдохновение остается со мной еще некоторое время, даже на тренировках. Я готова сделать все, чтобы быть первой!

 — Какая победа стала для вас наиболее принципиальной и приятной?
— Когда в 2014-м в Цюрихе в третий раз подряд стала чемпионкой Европы. Мне сказали, что в Украине это не удавалось никому. Было приятно. Эта победа досталась мне в борьбе с россиянкой Екатериной Коневой. Она была отлично готова и в каждой попытке могла добавить. Но Кате никак не удавалось нормально попасть на планку. Мне же победу принесла вторая попытка, я прыгнула на 14,73.

 Раньше я старалась первую попытку сделать максимально легкой. И, как правило, она получалась далекой. А под конец соревнований обычно удавалось еще прибавить. Все дело в концентрации. Если первые попытки получаются далекими, морально легче настроиться на дальнейшее соревнование. Даже небольшое преимущество над соперницами заставляет их нервничать, а значит зажиматься. Поэтому лучше сразу прыгнуть далеко и тем облегчить себе жизнь. (Смеется).

 — Чем интересны ваши главные соперницы?
— У нас каждый прыгает, как умеет. Одни берут легкостью и техникой, другие силой. Колумбийка Катрин Ибаргуен на сегодня самая сильная в мире. Это фактурная и физически мощная спортсменка. И прыжок у нее более силовой, особенно в сравнении с европейскими девочками — техничными, более утонченными и прыгучими. В женском тройном прыжке я бы не стала выделять эталон техники. А вот у мужчин это однозначно Джонатан Эдвардс — худой и сухой, и невероятно прыгучий. Прыжки за 18 метров у него пошли только после тридцати лет. В таком солидном как для спорта возрасте Джонатан стал рекордсменом мира (18,29). Его рекорд, установленный в 1995—м, держится до сих пор. Мы с тренером часто просматриваем видео прыжков Эдвардса и стремимся достичь подобного идеала. Много работаем над техникой: скоростью разбега, постановкой ноги в каждой фазе прыжка, каждым отскоком — чтобы не потерять скорость, каждым элементом — чтобы сделать все по—максимуму. Когда спортсмен худой и невесомый, в его прыжке не может быть мелочей. Ольга Рыпакова, смеясь, рассказывала: «В Рио на пьедестале я была самой маленькой». Колумбийка с венесуэлкой Юлимар Рохас на две головы выше Оли и гораздо мощнее. Я тоже не подхожу под эти параметры мощности и прыгаю за счет легкости и прыгучести.

 Мне кажется, именно за легкостью и техническим совершенством будущее тройного прыжка. На самом деле, мощным не так уж и просто прыгать, ведь даже физически тяжело переносить на такое расстояние большую массу тела. Мощные девушки не могут допрыгнуть до мирового рекорда легкой и изящной Инессы Кравец (15,50), который держится вот уже семнадцать лет. Мы время от времени общаемся с Инессой, поскольку служим в одной структуре, погранвойсках. Она, бывает, подсказывает мне, дает дельные советы.

 — В одном интервью вы сказали, что не хотели бы, чтобы ваша дочь каталась на велосипеде, как папа, член сборной Украины по велоспорту Денис Костюк. Почему?
— Велоспорт — изнурительный вид, который требует огромных затрат времени и сил. Путь к любой спортивной победе требует полной отдачи. Но фигурное катание или легкая атлетика для девочки все же предпочтительнее. Хотя если через несколько лет Диана выберет велоспорт, я ничего не скажу. Договариваться ей придется с папой. (Смеется). Вот он так точно не хочет, чтобы дочка стала велосипедисткой.

 — А вы сами часто садитесь на велосипед?
— У нас есть большая семейная мечта: выехать всем вместе на велопрогулку. Но пока что мы никак не можем ее реализовать. Хотя бы потому, что у меня еще нет своего велосипеда. На этом этапе мое увлечение велоспортом ограничивается тем, что я болею за мужа на чемпионатах мира и Олимпиадах. Точно также Денис старается следить за легкоатлетическим сезоном и во всем меня поддерживать.

 — Как пересеклись пути велосипедиста и легкоатлетки?
— Мы учились вместе в Донецком университете физической культуры и спорта, правда, на разных курсах. Но у нас были общие друзья—спортсмены, которые нас и познакомили.

 — Вы так естественно выглядите в романтических фотосессиях. А в жизни вы романтик?
— Интересных предложений всегда хватает, но попробовать что-то новое могу только тогда, когда на носу нет соревнований. Мне очень понравилась фотосессия Sport&Beauty — в вечерних платьях и шиповках, где сочетаются сила духа и женственность. Мне хотелось показать людям другую сторону спорта. На самом деле, мне нечасто удается надевать платье, разве что на какие-то торжественные мероприятия. Когда каждый день у тебя интенсивные тренировки, в платье не побегаешь. И да, в глубине души я — мечтатель, желающий, чтобы романтики в жизни случалось побольше.

 

 

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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