Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту

Союз конькобежцев России (СКР) подтвердил, что финал Кубка мира в Челябинске отменен в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

— Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК, — сказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.



Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года.

Источник — Р-Спорт

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