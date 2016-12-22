Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту

Союз конькобежцев России (СКР) подтвердил, что финал Кубка мира в Челябинске отменен в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
— Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК, — сказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года.
Источник — Р-Спорт
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лишил Боженька разума...точнее,он,никогда лаптеногим ,его и не давал
с чего это ты,старый п... решил про разум заговорить??успокойся,если его не было в 30 лет, то уж точно в твои 70 и подавное не будет))
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