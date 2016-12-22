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Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту

МОК не рекомендует проведение соревнований в России

  • 22.12.2016 20:33
  • 768 просмотров
  • 3 комментария
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Союз конькобежцев России (СКР) подтвердил, что финал Кубка мира в Челябинске отменен в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

— Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК, — сказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    airwolf77
      airwolf77, 22.12.2016 21:56
    +8
    лишил Боженька разума...точнее,он,никогда лаптеногим ,его и не давал
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    yahoo1979
      yahoo1979, 22.12.2016 22:00
    -9
    airwolf77, 22.12.2016 21:56
    лишил Боженька разума...точнее,он,никогда лаптеногим ,его и не давал
    с чего это ты,старый п... решил про разум заговорить??успокойся,если его не было в 30 лет, то уж точно в твои 70 и подавное не будет))
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    airwolf77
      airwolf77, 22.12.2016 22:32
    +8
    yahoo1979, 22.12.2016 22:00
    airwolf77, 22.12.2016 21:56
    лишил Боженька разума...точнее,он,никогда лаптеногим ,его и не давал
    с чего это ты,старый п... решил про разум заговорить??успокойся,если его не было в 30 лет, то уж точно в твои 70 и подавное не будет))
    а ты прям кладезь мудрости,цапа?небось в твоём ауле и школы нет,ась Шльома?
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