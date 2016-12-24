ПУТИН: «Информатор ВАДА таскал допинг в Россию»

© bbc.com. Владимир Путин

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, чьи показания помогли ВАДА предъявить обвинения в использовании допинга российским спортсменам, был использован для «вброса», заявил Владимир Путин. Он добавил, что Родченков работал в Канаде и «таскал гадость»через США.

На ежегодной большой пресс-конференции корреспондент спросил Путина о политической составляющей претензий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Никакой государственной поддержки допинга в России нет, заявил Путин, а проблемы с допингом есть в любых странах.

Далее он выдвинул свою версию, каким образом страна оказалась вовлечена в допинг-скандал. По словам Путина, расследование ВАДА опиралось на показания «информаторов, которые убежали за границу».

«Вот я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал и который возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде! А потом что он делал - приезжал в Россию! И, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость», - сказал Путин.

Григорий Родченков с 1985-го до 1994 года работал в Московском антидопинговом центре, а в 1998 году поступил в антидопинговый центр в канадском Калгари. После возвращения в Россию Родченков занимал должности в нескольких нефтехимических компаниях и только в 2005 году стал исполняющим обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр». На следующий год он возглавил этот центр.

Путин не уточнил, какую именно «гадость», по его информации, «таскал» из Канады Родченков, но высказал предположение, что такая деятельность не могла быть возможна без участия властей.

«Многие из вас пересекают границу США и Канады, очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять», - продолжил Путин. По его словам, в России Родченкова «не смогли посадить просто, он удрал» и начал давать показания, рассчитывая, что власти США создадут ему «условия для нормальной жизни».

«На каком-то этапе создадут, а потом, как любого негодяя, бросят просто, и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся [с допингом]? Меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то и вел, дождались определенного момента и сделали вброс этот», - подытожил свою версию Владимир Путин.

В мае 2016 года в интервью для документального фильма о допинге американского кинорежиссера Брайана Фогела Родченков рассказал, что лично разработал смеси запрещенных препаратов и помогал осуществлять подмену допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в сочинской Олимпиаде в 2014 году. Именно он первым заявил об участии российских спецслужб в подмене допинг-проб, что позже вошло в доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда же называл показания Родченкова «клеветой перебежчика».

В июле Следственный комитет России возбудил против Родченкова уголовное дело. Следователи заявили, что Родченков использовал свои полномочия в целях извлечения выгоды. Имущество информатора ВАДА было арестовано - в частности, его дом, который, как считает следствие, было построено на нелегально полученные средства. На прошлой неделе, 16 декабря, Мосгорсуд отменил решение об аресте его имущества и направил дело на новое рассмотрение в тот же Басманный суд.

Источник — BBC

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