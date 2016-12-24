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ПУТИН: «Информатор ВАДА таскал допинг в Россию»

Президент России заявил, что Григорий Родченков поставлял допинг в страну

  • 24.12.2016 13:43
  • 2784 просмотров
  • 17 комментария
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bbc.com. Владимир Путин
© bbc.com. Владимир Путин
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, чьи показания помогли ВАДА предъявить обвинения в использовании допинга российским спортсменам, был использован для «вброса», заявил Владимир Путин. Он добавил, что Родченков работал в Канаде и «таскал гадость»через США.
 
На ежегодной большой пресс-конференции корреспондент спросил Путина о политической составляющей претензий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
 
Никакой государственной поддержки допинга в России нет, заявил Путин, а проблемы с допингом есть в любых странах.
 
Далее он выдвинул свою версию, каким образом страна оказалась вовлечена в допинг-скандал. По словам Путина, расследование ВАДА опиралось на показания «информаторов, которые убежали за границу».
 
«Вот я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал и который возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде! А потом что он делал - приезжал в Россию! И, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость», - сказал Путин.
 
Григорий Родченков с 1985-го до 1994 года работал в Московском антидопинговом центре, а в 1998 году поступил в антидопинговый центр в канадском Калгари. После возвращения в Россию Родченков занимал должности в нескольких нефтехимических компаниях и только в 2005 году стал исполняющим обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр». На следующий год он возглавил этот центр.
 
Путин не уточнил, какую именно «гадость», по его информации, «таскал» из Канады Родченков, но высказал предположение, что такая деятельность не могла быть возможна без участия властей.
 
«Многие из вас пересекают границу США и Канады, очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять», - продолжил Путин. По его словам, в России Родченкова «не смогли посадить просто, он удрал» и начал давать показания, рассчитывая, что власти США создадут ему «условия для нормальной жизни».
 
«На каком-то этапе создадут, а потом, как любого негодяя, бросят просто, и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся [с допингом]? Меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то и вел, дождались определенного момента и сделали вброс этот», - подытожил свою версию Владимир Путин.
 
В мае 2016 года в интервью для документального фильма о допинге американского кинорежиссера Брайана Фогела Родченков рассказал, что лично разработал смеси запрещенных препаратов и помогал осуществлять подмену допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в сочинской Олимпиаде в 2014 году. Именно он первым заявил об участии российских спецслужб в подмене допинг-проб, что позже вошло в доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.
 
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда же называл показания Родченкова «клеветой перебежчика».
 
В июле Следственный комитет России возбудил против Родченкова уголовное дело. Следователи заявили, что Родченков использовал свои полномочия в целях извлечения выгоды. Имущество информатора ВАДА было арестовано - в частности, его дом, который, как считает следствие, было построено на нелегально полученные средства. На прошлой неделе, 16 декабря, Мосгорсуд отменил решение об аресте его имущества и направил дело на новое рассмотрение в тот же Басманный суд.

Источник — BBC

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 24.12.2016 14:05
    +23
    Неужели ботокс некачественный притащил? А все-то гадают, почему у Х-ла в разные дни разный разрез глаз...
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 24.12.2016 14:15
    +7
    Царь ненастоящий!
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    Bacardi
      Bacardi, 24.12.2016 14:20
    +16
    И верят же в это..
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    OnlyKyev1927
      OnlyKyev1927, 24.12.2016 14:20
    -5
    Шоколад ни в чем не виноват, пацан к успеху шел
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    Jeck
      Jeck, 24.12.2016 14:24
    +2
    Ссылка
    gudini1977
      gudini1977, 24.12.2016 14:27
    +15
    Ты сотри аяйяй, кто ж это в лифте нас--л... Кокойто маньяк-редиска пробрался в великую-могучую, назначился на должность и всех спортсменов перетравил. Может и это бы стерпели но ведь «таскал гадость»через США. Фу, поймать и расстрелять немедленно.
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    kadakharkiv
      kadakharkiv, 24.12.2016 14:45
    -13
    Россия супер держава. А не там где мы живем -в.. ОПЕ
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    vipfishman
      vipfishman, 24.12.2016 15:15
    +7
    Чемоданчик собрал и бегом на вокзал...А там и вЯликая держава не за горами - тебя ждет и боярышник семисильный и мельдоний скрепный...Кизяки пометаешь на дальность,пирогов с лопаты навернешь - ну что еще такой чмошной ватной морде.как ты? ))))
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    Lemieux
      Lemieux, 24.12.2016 15:27
    +5
    OnlyKyev1927, 24.12.2016 14:20
    Шоколад ни в чем не виноват, пацан к успеху шел
    Кто о чем, а вшивый о бане.
    Ссылка
    Оладик_ЙА
      Оладик_ЙА, 24.12.2016 15:29
    +2
    царь хороший, боярышник плохой
    Ссылка
    jekavayp
      jekavayp, 24.12.2016 15:32
    +1
    они там край здурели
    Ссылка
    doktor09
      doktor09, 24.12.2016 15:38
    +4
    Опять Госдеп виноват? Неужто и Путлер боярышником балуется?
    Ссылка
    Anton Semchishin
    online
      Anton Semchishin, 24.12.2016 15:39
    0
    Ну ребят, я думаю, он вполне мог заниматься поставками. Лицо-то такого уровня обычно больше всего замазано. Так что володя как обычно 1/4 правды и 3/4 сами знаете чего. Все по методичкам Геббельса.
    Ссылка
    KievRus1969
    KievRus1969, 24.12.2016 15:47
    -7
    Ну Родченков таскал эти препараты и сестричке своей, которую прихватили в России и дали срок, через нее и на организатора вышли, но успел слинять и теперь на индульгенцию зарабатывает.
    Но Фемида должна быть объективной и беспристрастной. Показания Онищенко нг должны без внимания остаться, тогда весь мыр, который типа с нами, ржать будет.
    Слава Украине!!!
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    whitelight2
    online
      whitelight2, 24.12.2016 16:36
    +4
    Феерический долбойоб, этот путин. Он что , думает с детьми 6 лет общается? Кто в его сказки верит???? Рассеяне с ума сбрендили раз верят этому карликовому педофилу!
    Ссылка
    whitelight2
    online
      whitelight2, 24.12.2016 16:40
    +5
    Америка великая держава! Япония! Китай! Германия! А ПаРашка земля быдла,червей скота и говна!
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    diogendog
      diogendog, 24.12.2016 16:42
    0
    Так как признавать свои ошибки }{уйло не собирается, то практика отбора этапов кубка по бобслеям-биатлонам и чемпионатов проведение которых планировалось в рашке, будет продолжена. Непризнание своих ошибок и преступлений ведёт к самоизоляции и вырождению.
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