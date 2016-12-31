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ЯНВАРЬ

17 января

Пятый этап Кубка мира по биатлону, проходивший в Рупольдинге, завершился грандиозной победой женской сборной Украины в эстафетной гонке. Наша команда в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Вали Семеренко и Елены Пидгрушной финишировала первой, несмотря на 1 штрафной круг.

Иван Голуб провел свой 10-й бой на профессиноальном ринге. Его соперником был американец Хуан Родригес. В первом же раунде Голуб отправил соперника в нокаут.



А в Нью-Йорке в этот день украинский боксер в полусреднем весепровел свой 10-й бой на профессиноальном ринге. Его соперником был американец Хуан Родригес. В первом же раунде Голуб отправил соперника в нокаут.

18 января

На этапе Гран при по прыжкам в воду, проходившем в Мадриде, украинцы завоевали 2 медали. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки Анна Красношлык с Владой Таценко заняли второе место. А в мужских прыжках с 3-метрового трамплина Олег Колодий завоевал «бронзу»

31 января

(Ольга Харлан, Елена Комащук, Алина Кравацкая и Елена Воронина) смогла одолеть в финале команду России со счетом 45:44 и стала обладателем золотых медалей.



На Кубке мира по фехтованию в Греции женская сборная Украины по саблесмогла одолеть в финале команду России со счетом 45:44 и стала обладателем золотых медалей.

ФЕВРАЛЬ

5 февраля

Елене Пидгрушной в спринте. Украинка не допустила ни одного промаха и уверенно прошла спринтерскую дистанцию, первой придя к финишу.



В канадском Кэнморе на очередном этапе Кубка мира по биатлону не было равныхв спринте. Украинка не допустила ни одного промаха и уверенно прошла спринтерскую дистанцию, первой придя к финишу.

13 февраля

Восьмой этап Кубка мира по биатлону порадовал украинских болельщиков: наша женская сборная заняла второе место в эстафетной гонке. Украинки выступали в таком составе: Ирина Варвинец, Наталья Бурдыга, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик в Стадио-Сити (США) встретился с американцем Майком Снайдером. Для Гвоздика это был 9-й бой на профессиональном ринге и закончился победой нокаутом в первом же раунде.





17 февраля

Чемпион Европы по боксу 2013 года среди любителей украинец Павел Ищенко в Нью-Йорке одержал свою третью победу на профессиональном ринге. В поединке с пуэрториканцем Рафаэлем Васкесом Ищенко впервые в своей профессиональной карьере прошел полную дистанцию, одержав победу единогласным решением судей.

21 февраля

В норвежском Лиллехаммере завершились II Зимние юношеские олимпийские игры. Сборная Украины может похвастать лишь одной медалью - «золото» в женском пасьюте завоевала украинская биатлонистка Кристина Дмитренко.

Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию, который проходил в бельгийском Генте.



Саблисткавыиграла этап Кубка мира по фехтованию, который проходил в бельгийском Генте.

27 февраля



В Харькове в рамках «Финала восьми» Кубка Украины был сыгран финальный матч, в котором за почетный трофей спорили киевский «ХИТ» и харьковский «Локомотива». Несмотря на то, что столичная команда представляла Первую лигу, финалисты подарили любителям футзала настоящий праздник. В равной игре чуть сильнее были харьковские «железнодорожники» – 4:2, которые во второй раз в своей истории стали обладателями Кубка Украины.







МАРТ В Харькове в рамках «Финала восьми» Кубка Украины был сыгран финальный матч, в котором за почетный трофей спорили киевский «ХИТ» и харьковский «Локомотива». Несмотря на то, что столичная команда представляла Первую лигу, финалисты подарили любителям футзала настоящий праздник. В равной игре чуть сильнее были харьковские «железнодорожники» – 4:2, которые во второй раз в своей истории стали обладателями Кубка Украины.

5 марта

Евгений Хитров в Бетлехеме, США, одержал свою 13-ю победу на профи-ринге, победив единогласным решением судей американца Кеннета Макнила. В третьем раунде Хитров получил рассечение возле левого глаза, кровоточившее до конца боя, но Евгений все равно выиграл большинство раундов, а в последнем даже отправил своего оппонента в нокдаун.



Украинский средневесв Бетлехеме, США, одержал свою 13-ю победу на профи-ринге, победив единогласным решением судей американца Кеннета Макнила. В третьем раунде Хитров получил рассечение возле левого глаза, кровоточившее до конца боя, но Евгений все равно выиграл большинство раундов, а в последнем даже отправил своего оппонента в нокдаун.

Элина Свитолина в финале одиночного разряда Malaysian Open в трех сетах обыграла француженку Эжени Бушар и выиграла свой 4-й титул в карьере.



Первая ракетка Украины, теннисисткав финале одиночного разряда Malaysian Open в трех сетах обыграла француженку Эжени Бушар и выиграла свой 4-й титул в карьере.

6 марта

Георгий Иваницкий, опередивший товарища по команде Сергея Макаревича.







12 марта «Днепр», в суперфинале в третьем матче одолевший девятикратного чемпиона страны - киевский «Будивельник» (94:80). Для днепровского клуба этот титул стал первым в истории.



Победителем Украинской баскетбольной суперлиги сталв суперфинале в третьем матче одолевший девятикратного чемпиона страны - киевский «Будивельник» (94:80). Для днепровского клуба этот титул стал первым в истории. В Анкаре завершился чемпионат мира по стрельбе из лука в помещениях. Украина привезла из Турции две медали: среди лучников сильнейшим сталопередивший товарища по команде

13 марта

В румынском Араде завершился Кубок Европы по метаниям. И мужская, и женская сборные Украины показали одинаковый результат — третье место.

В Риге успешным для Украины оказался чемпионат Европы по вольной борьбе — 14 медалей. «Серебро» из Латвии привезли Андрей Яценко (57 кг), Юлия Ткач (63 кг), Оксана Гергель (60 кг), Татьяна Кот (55 кг) и Александр Чернецкий (130 кг). «Бронзу» - Ибрагим Алдатов (86 кг), Юлия Хавалджи-Благиня (53 кг), Ален Засеев (125 кг), Семен Радулов (65 кг), Алла Черкасова (75 кг), Алина Махиня (69 кг), Анна Василенко (58 кг) и Дмитрий Цымбалюк (59 кг). Ну а сильнейшим в Европе в весовой категории до 85 кг стал Жан Беленюк.







14 марта

Львов принимал турнир за мировую шахматную корону среди женщин. К сожалению, украинка Мария Музычук не смогла защитить свой титул чемпионки мира в матче против китаянки Хоу Ифань.

20 марта

В американском Портленде завершился легкоатлетический чемпионат мира в помещениях. Украинские спортсмены привезли из Штатов 3 медали. В женском пятиборье Анастасия Мохнюк завоевала «серебро», а Алина Федорова - «бронзу». У мужчин второе место в семиборье завоевал Алексей Касьянов.

На юниорском чемпионате Европы по биатлону, который завершился в Поклюке (Словения), первое место в гонке на 12,5 км завоевала украинка Анастасия Меркушина.



АПРЕЛЬ

9 апреля

Александр Гвоздик одержал свою десятую победу на профессиональном ринге, эффектно нокаутировав во втором раунде француза Наджиба Мохаммеди.



одержал свою десятую победу на профессиональном ринге, эффектно нокаутировав во втором раунде француза Наджиба Мохаммеди.

24 апреля

Досрочно, за три тура до окончания первенства, чемпионом Украины по футболу среди мужчин стало киевское «Динамо». Команда минимально обыграла полтавскую «Ворсклу» и стала недосягаемой для соперников.



На Гран-при Бразилии по фехтованию первое место занял украинский шпажист Богдан Никишин.

25 апреля

18-летняя София Прийма выиграла юниорский чемпионат Европы по кросс-дуатлону, проходивший в румынском Тыргу-Муреше. Украинка опередила ближайшую соперницу на 8 минут.

МАЙ

1 мая

Юрий Аникеев. К слову, в 2004-м он становился чемпионом мира по шашкам-64 с классическим контролем времени.



5 мая После домашней ничьей с «Севильей» (2:2) донецкий ФК «Шахтер» приехал на ответный полуфинальный матч Лиги Европы в Испанию - и, уступив 1:3, прекратил борьбу за трофей. В турецком Измире завершился чемпионат мира по международным шашкам-100 в быстрой программе. В «рапиде» первенствовал украинецК слову, в 2004-м он становился чемпионом мира по шашкам-64 с классическим контролем времени.

8 мая

В Риме состоялся командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. На дистанции 50 км среди мужчин сборная Украины завоевала «серебро», при этом наш легкоатлет Игорь Главан финишировал третьим.

Ирина Попова.



Шведская Хускварна принимала чемпионат Европы по маунтинбайку. «Золото» завоевала украинская велосипедистка

15 мая

Ольги Харлан — на сей раз украинке не было равных на этапе Кубка мира по фехтованию в китайском Фохане.



21 мая



Львовская «Энергия» в драматичном пятом матче финальной серии плей-офф в овертайме переиграла харьковский «Локомотив» 5:3, и в третий раз в своей истории стала сильнейшей футзальной командой Украины. Очередное «золото» нашей саблистки— на сей раз украинке не было равных на этапе Кубка мира по фехтованию в китайском Фохане.

22 мая

Андрей Говоров стал лучшим в плавании на 50 м баттерфляем и вторым — на 50-метровке вольным стилем. Михаил Романчук завоевал 2 «бронзы» в плавании вольным стилем — на дистанциях 800 и 1500 м. Дарья Зевина показала второй результат в плавании на спине на 200 м. В прыжках в воду Илья Кваша стал первым в прыжках с 1-метрового трамплина и третьим — с 3-метрового. Две «бронзы» украинцы завоевали в синхронных прыжках: с 3-метрового трамплина дуэт Александр Горшковозов/Илья Кваша, с 10-метрового - Александр Горшковозов/Максим Долгов. У женщин лучшей в прыжках с 10-метровой вышки стала Юлия Прокопчук, а «серебро» в синхронных прыжках с 10-метровой вышки добыли Анна Красношлык и Влада Таценко. В командных соревнования по прыжкам в воду второе место — у Александра Горшковозова/Юлии Прокопчук, а в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в миксте Юлия Прокопчук и Максим Долгов стали первыми. В синхронном плавании два «серебра» - у Анны Волошиной (произвольная и техническая программы) и два — у дуэта Лолита Ананасова/Анна Волошина. «Золото» в произвольной и «серебро» в технической программе завоевала сборная Украины (Лолита Ананасова, Алёна Гречихина, Дарья Лушко, Александра Сабада, Екатерина Садурская, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Анна Волошина). Вместе с этой восьмеркой Екатерина Резник и Ольга Золотарёва завоевали второе место в комбинации.



В Лондоне завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. Украинские спортсмены привезли с турнира 20 медалей.стал лучшим в плавании на 50 м баттерфляем и вторым — на 50-метровке вольным стилем.завоевал 2 «бронзы» в плавании вольным стилем — на дистанциях 800 и 1500 м.показала второй результат в плавании на спине на 200 м. В прыжках в водустал первым в прыжках с 1-метрового трамплина и третьим — с 3-метрового. Две «бронзы» украинцы завоевали в синхронных прыжках: с 3-метрового трамплина дуэтс 10-метрового -У женщин лучшей в прыжках с 10-метровой вышки сталаа «серебро» в синхронных прыжках с 10-метровой вышки добылиВ командных соревнования по прыжкам в воду второе место — уа в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в микстестали первыми. В синхронном плавании два «серебра» - у(произвольная и техническая программы) и два — у дуэта«Золото» в произвольной и «серебро» в технической программе завоевала сборная УкраиныВместе с этой восьмеркойзавоевали второе место в комбинации.

На этапе Гран-при по фехтованию в Париже мужская сборная Украины (Максим Хворост, Дмитрий Карюченко, Богдан Никишин, Анатолий Герей) завоевала первое место.

29 мая

Олег Верняев: «золото» в опорном прыжке и «серебро» - в упражнениях на брусьях.



Завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин, проходивший в швейцарском Берне. «Улов» нашей сборной — 2 медали, обе завовеал«золото» в опорном прыжке и «серебро» - в упражнениях на брусьях.

Украинка Юлия Елистратова финишировала второй на чемпионате Европы по триатлону. Спортсменка показала в беге лучший результат среди всех остальных участниц континентального первенства.

Вероника Марченко (а Анастасия Павлова стала четвертой). Женская сборная Украины также заняла первое место на турнире, а в миксте мы стали третьими.



На завершившемся в британском Ноттингеме чемпионате Европы по стрельбе из лука «золото» выиграла украинка(астала четвертой).также заняла первое место на турнире, а в миксте мы стали третьими.

В Москве завершился этап Гран при по фехтованию. В сабле не было равных украинке Ольге Харлан.



В Харькове прошел очередной тур чемпионата Украины по регби-7. Местный РК «Олимп» по итогам тура досрочно и в четвертый раз подряд завоевал золотые медали.



ИЮНЬ

8 июня

Анна Ушенина.



На проходившем в румынской Мамае чемпионате Европы по шахматам среди женщин победу праздновала украинка

12 июня

Мужская сборная Украины по футболу провела своей первый поединок на Евро-2016. К сожалению, подопечные Михаила Фоменко проиграли как в этом матче (сборной Германии), так и в оставшихся двух — и досрочно покинули турнир, не сумев выйти из группы.

26 июня

В Австрии на турнире серии IRONMAN 43-летний украинец Виктор Земцев финишировал вторым. Заплыв на 3,86 км, велогонку по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км наш атлет преодолел за 2:39:58.

28 июня

Андрея Маляра, «серебро» - у Егора Мартыненко, а «золото» - у Алексея Сюткина. Не подвела и молодежь — в своих возрастных категориях Иван Меньшиков и Валентина Молчанец стали третьими.



Феерически завершился чемпионат Европы по акватлону, проходивший во французском Шатору. У мужчин весь подиум заняли украинские атлеты: «бронза» у«серебро» - уа «золото» - уНе подвела и молодежь — в своих возрастных категорияхстали третьими.

Источник — Sport.ua

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