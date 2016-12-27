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Украинцы лидируют на чемпионате мира по быстрым шахматам

Антон Коробов и Анна Музычук выиграли все свои партии

  • 27.12.2016 00:03
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ruchess.ru. Антон Коробов
© ruchess.ru. Антон Коробов

Украинец Антон Коробов лидирует после первого соревновательного дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе.

Коробов является единственным шахматистом, одержавшим в первый день пять побед в пяти партиях. На втором месте идет представитель Армении Левон Аронян, в его активе 4,5 очка.

Участники прошедшего матча за звание чемпиона мира россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен набрали соответственно 2,5 и 3,5 очка.

В турнире среди женщин, которые провели по четыре партии, лидирует украинка Анна Музычук (четыре очка), второй идет также наша соотечественница Инна Гапоненко (3,5).

Соревнования по быстрым шахматам завершатся 28 декабря, 29-30 декабря пройдет турнир по блицу.

Источник — ТАСС

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