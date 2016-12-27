IAAF предостерегла Верховную Раду Украины от санкций к легкой атлетике

© uaf.org.ua. Андрей Проценко

Нещодавно відбулася прес-конференція Федерації легкої атлетики України на тему «Український спорт: антидопінговий закон чи дискваліфікація?». Її метою було звернення до влади держави і спроба прискорення прийняття Закону «Про антидопінговий контроль у спорті».



Нинішній закон дозволяє використовувати кошти, які виділяються для антидопінгової діяльності, лише у межах України. У той же час антидопінгова лабораторія в Україні не має акредитації Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA). Все це унеможливлює перевірку проб українських легкоатлетів, а отже, перешкоджає виконанню зобов’язань України щодо перевірки їх зазначеної кількості, згідно з міжнародними стандартами.



«Ця проблема виникла не вчора. ФЛАУ давно замається даним питанням. Ми активно співпрацюємо і з Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF), і з Національним антидопінговим центром, і з відповідним профільним міністерством, і з Національним олімпійським комітетом України. Ми сподівалися, що нам врешті-решт вдасться пройти цей шлях без залучення преси.



Однак після досить жорстких заяв від IAAF, не маючи гарантій від депутатського корпусу щодо розгляду закону найближчим часом, ми змушені надати більшого розголосу даному питанню. Наш обов’язок – захистити українських спортсменів і у жодному разі не допустити, щоб постраждали не задіяні у вживанні допінгу атлети», - говорив під час прес-конференції президент ФЛАУ Ігор Гоцул.



Новим застереженням став лист з IAAF на адресу голови Верховної Ради України Андрія Парубія. У ньому мова йде про те, що Україна не виконала перевірку необхідної кількості допінг-проб у 2016 році. У результаті, у 2017-му ФЛАУ може зіткнутися з серйозними санкціями, включаючи недопущення до міжнародних змагань.



IAAF відомо про невідповідність антидопінгового закону в Україні сучасним вимогам і про те, що новий закон наразі знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Проте IAAF попередила, що і без того критична ситуація може стати ще критичнішою, якщо Україна не зможе гарантувати реалізацію національної програми допінг-контролю.



«Нам відомо про те, що такий лист дійсно надійшов. Це чергове і, цілком можливо, останнє попередження для нас про серйозність ситуації навколо здійснення державою Україна антидопінгової програми і тестування атлетів, - говорить Ігор Гоцул. - Більше того, потрібно розуміти, що такого роду претензії можуть бути висунуті не лише до легкої атлетики, а й до інших видів спорту. І тому ми наполегливо працюємо над якомога швидшим розв’язанням ситуації.



У даному питанні є кілька обнадійливих моментів. По-перше, цією проблемою опікується особисто міністр. Він спілкувався з депутатами, керівництвом Верховної Ради України на рахунок того, щоб розгляд закону включити у порядок денний уже на найближче засідання у середині січня. По-друге, ми відчуваємо підтримку профільного комітету Верховної Ради України і розуміння депутатів у необхідності ухвалення таких змін.



Минулого тижня було проведене засідання підкомітету з питань фізичної культури та спорту. На ньому були розглянуті внесені депутатами правки до проекту закону після першого читання і знайдені компроміси щодо тих моментів, які нехай і потенційно, але могли б мати бодай найменший натяк на те, щоб бути спірними. Тому жодних перешкод для ухвалення закону у другому читанні і в цілому немає. Залишається лиш включити його до порядку денного найближчої сесії і, звісно, проголосувати «за».



Дуже сподіваюся, що антидопінгова програма почне реалізовуватися Україною у повному обсязі вже найближчим часом. А поки що федерація разом з міністерством і Національним антидопінговим агентством здійснює інші заходи, спрямовані на виконання вимог WADA й IAAF у даному напрямку».

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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