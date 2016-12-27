Опрос. Выбираем лучшего спортсмена 2016 года вместе!

Начиная с 27-го декабря и до 10-го января включительно каждый зарегистрированный пользователь Sport.ua имеет шанс отдать свой голос за лучшего, по его мнению, спортсмена Украины в 2016-м году.

11 января мы подведем итог и назовем имя лучшего!

В минувшем году лучшим спортсменом стал Олег Верняев, ранее признания отечественных болельщиков добивались братья Кличко, Виталий в 2010-м, а Владимир в 2011-м; по итогам 2012-го лучшим назвали Александра Усика, а в 2013-м – Богдана Бондаренко.

Что же, делайте свой выбор!

Жан БЕЛЕНЮК, греко-римская борьба

Последние четыре года Жан шел к своей цели – золотой медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Для ее осуществления 25-летнему борцу не хватило всего одного шага – в финальной схватке Беленюк уступил Давиду Чакветадзе из России. Это поражение вызвало немало разговоров о судействе, а Жан во время медальной церемонии едва сдерживал слезы. Но Беленюк – не из тех спортсменов, которые будут долго лить слезы, сожалея об утраченных возможностях и спорных судейских решениях. На следующий день после финальной схватки Жан пошел в Рио-да-Жанейро на сувенирный рынок, купил себе «золотую» медаль и где-то в душе уже начал готовиться к следующей Олимпиаде, чтобы через четыре года переплавить «серебро» в «золото».

«Для меня это не было чем-то из ряда вон выходящим, - вспоминает Беленюк финальную схватку в Рио. - Если мы боремся с представителями таких стран, как Азербайджан, либо Россия, либо Болгария — постоянно чувствуется предвзятость судьи. Этого никто не скрывает. Здесь нужно просто выходить и показывать, что ты на голову сильнее, и делать все, чтобы тебя не засудили. Это очень сложно сделать, но при этом чемпионат мира выиграл. Когда я выходил в полуфинал на чемпионате мира, боролся с азербайджанским спортсменом, тоже чувствовал эту предвзятость. Сразу же меня поставили в партер, хотя я ни одного шага назад не сделал. Тем не менее, ту схватку я выиграл, грамотно отзащищался и все. К сожалению, в олимпийском финале не получилось. Будем надеяться, что через четыре года, если буду хорошо работать, что-то поменяется, смогу переплавить «серебро» в «золото».

Богдан БОНДАРЕНКО, легкая атлетика

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро чувство неудовлетворенности осталось и у нашего легкоатлета Богдана Бондаренко. 27-летний харьковчанин считался одним из фаворитов олимпийского турнира по прыжкам в высоту, но за десять дней до старта Богдан сильно переболел – и в сектор выходил на антибиотиках. «Перед Олимпиадой я был готов прыгать 2.40 – 2.41. Думаю, что в тот момент, судя по объективным тестам, которые проводили за 10-12 дней до соревнования, я был на пике, - сказал Богдан Бондаренко на веб-конференции Sport.ua. - Это была моя лучшая форма за всю карьеру. Знаете, бывает такое чувство, что ты можешь все, сила у тебя в руках, все у тебя на лучшем уровне. Такой момент был перед Рио, и это было лучшее для меня с точки зрения возраста. Для мужчины 26-27 лет — пик в нашем виде спорта. Это было то состояние, когда я думал, что это должен был быть мой личный рекорд. Но имеем то, что имеем».

Богдан собрал волю в кулак и добыл бронзовую медаль, которая в той ситуации, была для него как золотая.

Олег ВЕРНЯЕВ, спортивная гимнастика

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Верняев добыл две медали – серебряную в многоборье и золотую на своем коронном снаряде – брусьях.

Противостояние в индивидуальном многоборье с японцем Кохе Утимурой получилось невероятно интригующим. Перед последним видом программы – перекладиной – Верняев лидировал и, выполнив чисто свою программу, вполне мог рассчитывать и на золотую медаль, но выступление Утимуры впечатлило судей намного больше - и титулованный японец таки вырвал «золото», опередив нашего гимнаста всего на одну десятую.

Но в соревнованиях на брусьях Верняев взял свое, завоевав золотую медаль. Верняев заявил сложность 7,1, которую исполнил практически безупречно, допустив несколько помарок – 8,941. Финальный результат – 16,041.

«Я очень рад, счастлив, горд этой медалью. Наконец-то «золото» пришло! После многоборья я немного расстроился. Я мечтал, рассчитывал на эту медаль, но ничего, такое случается. В следующий раз нужно быть еще сильнее».

Сергей КУЛИШ, пулевая стрельба

23-летний спортсмен из Черкасс принес в копилку Украины первую медаль на Олимпиаде-2016. Сам выход в финал соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров для молодого стрелка уже был успехом. Но Сергей не стал останавливаться на достигнутом: в финале выиграл тай-брейк, а затем и «стрельнул» на «серебро», показав результат 204,6.

«У каждого спортсмена есть мечта попасть на Олимпийские игры. А у меня есть медаль с Игр. Я старался себя вести, как на обычных соревнованиях и сдерживать эмоции. Не думал про медаль, а старался работать так, как обычно, чтобы не допустить ошибок. Я просто делал свою работу. Эта медаль многое для меня значит», - сказал Кулиш.

Василий ЛОМАЧЕНКО, бокс

В уходящем году Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, нокаутировав Романа Мартинеса. 26 ноября в Лас-Вегасе Василий успешно защитил этот титул в бою с Николасом Уолтерсом. Впереди у Васи новые вершины и матч-реванш с Орландо Салидо, который состоится весной.

Андрей ПЯТОВ, футбол

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины стал единственным футболистом, который попал в наше голосование на спортсмена года. Но попал заслуженно, проведя весь год на одном высоком уровне. С «Шахтером» Пятов в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы, а в этом – прошел с шестью победами групповой турнир Лиги Европы. При этом в шести матчах из восьми голкиперу удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Андрей, пожалуй, единственный игрок сборной, к которому сложно предъявить претензии за провал на Евро.

Анна РИЗАТДИНОВА, художественная гимнастика

Наша грация Анна Ризатдинова подтвердила свой высочайший класс на Олимпиаде, добыв бронзовую медаль в индивидуальном первенстве. Выше украинки финишировали две россиянки – Мамун и Кудрявцева, но опередить их при нынешней системе судейства было практически нереально. Поскольку даже терявшим предметы россиянкам судьи ставили оценки выше. Так что для Ани бронзовая медаль Олимпиады на вес золота.

Элина СВИТОЛИНА, теннис

Нынешний год Свитолина завершила на рекордном для себя, 14-м, месте мирового рейтинга. На Олимпиаде Элина в блестящем стиле обыграла первую ракетку мира – Серену Уильямс и вышла в четвертьфинал, где, к сожалению, нее смогла справиться эмоциями и по всем статьям уступила Петре Квитовой. Ей, к слову, Элина проиграла и на US Open, а также на турнире в Китае.

На следующий сезон Свитолина, сменив тренера, ставит перед собой цель пробиться в топ-10 рейтинга WTA. «До мая у Элины из очковых стартов – Australian Open, турниры серии Мастерс в Майами и Индиан-Уэлсе на харде и серия грунтовых турниров в Риме и Мадриде, - говорит спонсор Свитолиной Юрий Сапронов. - Там ей нужно подтверждать очень мало очков: даже если она пройдет на круг больше, чем в прошлом году, она уже попадет в топ-10. Вот дальше будет сложнее. Дальше – «Ролан Гаррос», на котором ей подтверждать много очков. Но это уже другая песня. Стратегическая задача – остаться в десятке по окончании года».

Павел ТИМОЩЕНКО, легкая атлетика

Участник Олимпиад в Пекине и Лондоне к 30-ти годам взошел на пик карьеры. В 2015-м году Павел Тимощенко стал чемпионом мира по современному пятиборью, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро добыл серебряную медаль. От чемпиона игр – Александра Лесуна – Тимощенко отстал всего ничего – на семь баллов.

Мало кто знает, что Тимощенко перед Олимпиадой перенес тяжелую травму. Серебряную медаль в Рио он завоевал с пластиной в едва сросшейся после перелома ноге.

Александр УСИК, бокс

В 2016-м году Александр Усик провел два боя на профессиональном ринге – 17-го сентября в бою с поляком Кшиштофом Гловацки завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, а 17-го декабря в Америке провел первую защиту этого титула в бою с южноафриканцем Табисо Мчуну.

Ольга ХАРЛАН, фехтование

Лидер нашей сборной по фехтованию на саблях в 2016-м году пополнила свою коллекцию медалей двумя «бронзами» чемпионата Европы, а также бронзой на Олимпиаде в личном первенстве и серебром - в командном. А как не вспомнить победу в финале этапа Кубка мира над россиянками? 45:44 победила наша сборная, и решающий укол нанесла именноХарлан! Теперь Ольге не хватает только золотой медали Олимпиады в личном первенстве. Но ей всего 26 – и впереди, дай Бог, еще не одни Игры.

Юрий ЧЕБАН, гребля

30-летний одессит, выиграв в Рио золотую медаль в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров, стал двукратным олимпийским чемпионом. Еще в активе Чебана бронзовая медаль со своей второй Олимпиады – в Пекине. Интересно, что в финальный заплыв в Рио Юрий мог и не попасть из-за…путаницы в протоколах. Но ближе к вечеру после полуфиналов Чебану удалось себя отстоять - и он отправился в олимпийскую деревню готовиться к, как оказалось, золотому для себя финалу.

Источник — Sport.ua

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