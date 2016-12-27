Василий Иванчук обыграл Магнуса Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

Украинский шахматист Василий Иванчук обыграл Магнуса Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в Дохе (Катар).
«Для меня всегда большое удовольствие играть с Магнусом», – сказал Иванчук.
Соревнования завершатся 28 декабря, 29-30 декабря пройдет турнир по блицу. Вчера украинские шахматисты закончили игровой день на лидирующих позициях.
Напомним, Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира по шахматам.
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