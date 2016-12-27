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Василий Иванчук обыграл Магнуса Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

Украинский шахматист победил действующего чемпиона мира

  • 27.12.2016 16:54
  • 507 просмотров
  • 1 комментария
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ruchess.ru. Василий Иванчук
© ruchess.ru. Василий Иванчук

Украинский шахматист Василий Иванчук обыграл Магнуса Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в Дохе (Катар).

«Для меня всегда большое удовольствие играть с Магнусом», – сказал Иванчук.

Соревнования завершатся 28 декабря, 29-30 декабря пройдет турнир по блицу. Вчера украинские шахматисты закончили игровой день на лидирующих позициях.

Напомним, Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира по шахматам.

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Комментарии
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 27.12.2016 18:18
    0
    Для Василя Михайловича це буденність. На ютюбі є смішне відео як Карлсен зівнув мат, Іванчук аж підпринув.
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