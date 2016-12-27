Василий Иванчук обыграл Магнуса Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

короче "ватан" ты не готов !так и скажи!кишка тонка!я так и знал!можешь тренироваться!...

Я понял, что ты неадекватен.. Я не утверждал, что Шахтер победит... это понятно?... тогда дальше....

Ну, я-то при чем? Вы там накликали себе войну, но все остальные виноваты здесь? Боритесь за свой ...

"ватан" ты можешь ответить на вопрос- А если он будет прав -ты "ватан" готов ...