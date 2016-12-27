На оплату труда украинских тренеров выделили дополнительно 63,5 млн

Для Усика не цікаво..

Гудок в зубы, барабан на шею. Пока что ДА вы прогудели.

В Басманный Ватники совсем умом тронулись. Будут в альтернативном кубке м...

Це не замість, а в пару до Ракицького. Очевидно, що Кучер дуже здає.

Форстер по стилю игры похож на Ракицкого, так что проблем не должно быть. А вот Заре он тоже к м...