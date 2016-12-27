Олимпийский чемпион из России отстранен от международных соревнований

Олимпийский чемпион Александр Легков пропустит лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Причиной этому стало обнаружение следов вскрытия на пробирках с его допинг-пробой, которая были взята на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
В минувшую пятницу FIS сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
Отмечается, что конкретных обвинений в нарушении антидопингового законодательства письмо FIS не содержит. Отстранение основывается на опубликованных докладах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.
Источник — ТАСС
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