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Олимпийский чемпион из России отстранен от международных соревнований

На пробирке с допинг-пробой Александра Легкова нашли сдеды вскрытия

  • 27.12.2016 18:57
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tass.ru. Александр Легков
© tass.ru. Александр Легков

Олимпийский чемпион Александр Легков пропустит лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Причиной этому стало обнаружение следов вскрытия на пробирках с его допинг-пробой, которая были взята на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

В минувшую пятницу FIS сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

Отмечается, что конкретных обвинений в нарушении антидопингового законодательства письмо FIS не содержит. Отстранение основывается на опубликованных докладах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Источник — ТАСС

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