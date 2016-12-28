Украинка Музычук - лидер чемпионата мира по быстрым шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук лидирует после 8-ми туров чемпионата мира по быстрым шахматам, который в эти дни проходит в Дохе. Наша шахматистка опережает на 1.5 балла россиянок Катерину Лагно и Александру Костенюк.

Еще одна украинская шахматистка Анна Ушенина занимает 7-е место, а Инна Гапоненко идет пока на 12-й строчке. Замыкает рейтинг украинок на чемпионате мира Наталья Жукова, которая размещается на 16-м месте. Заключительные туры пройдут в среду, 28-го декабря.

Источник — Sport.ua

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