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Украинка Музычук - лидер чемпионата мира по быстрым шахматам

Анна Музычук опережает россиянок на чемпионате мира по быстрым шахматам

  • 28.12.2016 10:58
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Украинка Музычук - лидер чемпионата мира по быстрым шахматам
Украинская шахматистка Анна Музычук лидирует после 8-ми туров чемпионата мира по быстрым шахматам, который в эти дни проходит в Дохе. Наша шахматистка опережает на 1.5 балла россиянок Катерину Лагно и Александру Костенюк.
 
Еще одна украинская шахматистка Анна Ушенина занимает 7-е место, а Инна Гапоненко идет пока на 12-й строчке. Замыкает рейтинг украинок на чемпионате мира Наталья Жукова, которая размещается на 16-м месте. Заключительные туры пройдут в среду, 28-го декабря.
 

Источник — Sport.ua

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