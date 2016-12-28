Георгий Зантарая отдал премию на лечение 13-летней девочки

© judo-kyiv.com.ua

Напередодні новорічних свят Федерація дзюдо Києва нагородила кращих спортсменів грошовими сертифікатами на 20 тис. грн.



Отримуючи з рук президента Федерації дзюдо Києва Олексія Костяка сертифікат на суму 20 тис. грн., як один з кращих спортсменів Федерації за підсумками 2016 року, чемпіон світу, багаторазовий переможець світових та континентальних турнірів Георгій Зантарая розповів про біду в родині тренера з дзюдо Сергія Ричкова.



«Катя Ричкова, батько якої - Сергій Ричков - раніше працював дитячим тренером по дзюдо в столичній ДЮСШ №10, зараз прикута до ліжка. Через важку хворобу у 13-річної дівчинки повністю видалено кишечник. В даний час Катя перебуває на лікуванні в клініці Італії. Попереду дівчинку чекають важкі операції. Тому ці гроші від Федерації дзюдо Києва я хочу передати родині Ричкових. Сподіваюся, що мій внесок допоможе Каті одужати», - сказав спортсмен.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.