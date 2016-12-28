Тур Катара-2017 и Женский Тур Катара-2017 отменены

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил о том, что в 2017 году Тур Катара (Tour of Qatar) и Женский Тур Катара (Ladies Tour of Qatar) не состоятся. Планировалось, что Тур Катара в 2017 году будет входить в календарь Мирового Тура. Победителем Тура Катара-2016 стал британский спринтер Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) из команды Dimension Data. Причиной отмены являются трудности организаторов по привлечению спонсоров.

Источник — Velolive.com

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