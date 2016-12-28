Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тур Катара-2017 и Женский Тур Катара-2017 отменены

У организаторов проблемы с финансированием

  • 28.12.2016 17:49
  • 71 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил о том, что в 2017 году Тур Катара (Tour of Qatar) и Женский Тур Катара (Ladies Tour of Qatar) не состоятся. Планировалось, что Тур Катара в 2017 году будет входить в календарь Мирового Тура. Победителем Тура Катара-2016 стал британский спринтер Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) из команды Dimension Data. Причиной отмены являются трудности организаторов по привлечению спонсоров.

Источник — Velolive.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.