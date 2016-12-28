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Анна МУЗЫЧУК: «Очень важная победа для меня»

Украинская шахматистка — о своем триумфе на Чемпионате мира

  • 28.12.2016 20:03
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chess-db.com. Анна Музычук
© chess-db.com. Анна Музычук

Новоиспеченная чемпионка мира по быстрым шахматам украинка Анна Музычук поделилась эмоциями после напряженного турнира.

«Турнир получился непростым. Довольно тяжело играть три дня подряд. Я рада, что все закончилось так удачно для меня.

Вчера после двух ничьих я выиграла, наверное, самую важную партию в турнире - у Наны Дзагнидзе черными. Мне не нравилась моя позиция, я отставала по времени, но в итоге мне повезло. А потом выиграла еще одну. А сегодня было уже не так сложно, когда на 1.5 очка опережаешь преследовательниц.

Признаюсь, для меня было важно победить в этом чемпионате. Я начала готовиться к нему довольно давно. Во-первых, все-таки разыгрывался титул чемпионки мира, а во-вторых, до этого мне не удавалось выиграть что-то серьезное в быстрых шахматах - все время крутилась где-то около призовой тройки, но не более», - сказала Музычук.

Источник — Chess-news

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