Василий Иванчук — чемпион мира по быстрым шахматам

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид) в Катаре.
После пятнадцати туров соревнований, 3 шахматиста набрали по 11 очков (кроме Иванчука – это россиянин Александр Грищук и норвежец Магнус Карлсен). Но, по дополнительным показателям украинец оказался впереди.
Напомним, что чемпионкой мира в рапиде стала украинка Анна Музычук.
Источник — Sport.ua
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