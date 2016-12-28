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Василий Иванчук — чемпион мира по быстрым шахматам

Украинский гроссмейстер по дополнительным показателям опередил Магнуса Карлсена и Александра Грищука

  • 28.12.2016 20:27
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ruchess.ru. Василий Иванчук
© ruchess.ru. Василий Иванчук

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид) в Катаре.

После пятнадцати туров соревнований, 3 шахматиста набрали по 11 очков (кроме Иванчука – это россиянин Александр Грищук и норвежец Магнус Карлсен). Но, по дополнительным показателям украинец оказался впереди.

Напомним, что чемпионкой мира в рапиде стала украинка Анна Музычук.

Источник — Sport.ua

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