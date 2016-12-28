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Василий ИВАНЧУК: «Никогда не прекращал играть в шахматы»

Новоиспеченный чемпион мира по рапиду рассказал о турнире в Дохе

  • 28.12.2016 21:56
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atarchess2016.com. Василий Иванчук
© atarchess2016.com. Василий Иванчук

Львовский гроссмейстер Василий Иванчук, который сегодня стал чемпионом мира по быстрым шахматам, поделился впечатлениями от турнира в Катаре.

«Всегда интересно играть, бороться. Мне очень понравилось здесь, в Дохе. Знаю, что в городе есть шашечный клуб - мечтаю посетить его! Может быть, после блицтурнира спрошу, как туда добраться. Мне сказали, что это прекрасное место. Нет-нет, узнал я об этом только вчера, так что изначально все-таки приехал сюда ради шахмат.

Я никак не готовился к турниру специально. Все как обычно: анализирую партии, слежу за новинками, пытаюсь находить свои идеи, готовлюсь физически.

Поединок с Карлсеном я не рассматривал как особенный. Стараюсь в каждой партии держать концентрацию и играть по позиции.

Что значит для меня этот титул? Ой, все произошло настолько внезапно. Я не готов ответить на этот вопрос прямо сейчас - дайте мне сначала переварить все это!

Какое еще «возвращение в шахматы»? Я никогда не прекращал в них играть», - подытожил Иванчук.

Источник — Chess-news

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