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Пятикратный олимпийский чемпион Уиггинс объявил о завершении карьеры

Британе попрощался с большим спортом

  • 29.12.2016 08:04
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Пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс официально объявил об уходе из профессионального велоспорта.

— Я был достаточно удачлив, чтобы исполнить детскую мечту, а также зарабатывать на жизнь спортом. Я работал с лучшими тренерами и менеджерами мира, которым всегда буду благодарен за поддержку, — написал 36-летний британец на странице своей команды Team Sky в Facebook.

Уиггинс является четырехкратным олимпийским чемпионом в велоспорте на треке, а также олимпийским чемпионом на шоссе в гонке с раздельным стартом.

В 2012 году он стал первым в истории британским победителем престижной многодневки «Тур де Франс».

Источник — Sportbox

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