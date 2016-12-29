Пятикратный олимпийский чемпион Уиггинс объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс официально объявил об уходе из профессионального велоспорта.
— Я был достаточно удачлив, чтобы исполнить детскую мечту, а также зарабатывать на жизнь спортом. Я работал с лучшими тренерами и менеджерами мира, которым всегда буду благодарен за поддержку, — написал 36-летний британец на странице своей команды Team Sky в Facebook.
Уиггинс является четырехкратным олимпийским чемпионом в велоспорте на треке, а также олимпийским чемпионом на шоссе в гонке с раздельным стартом.
В 2012 году он стал первым в истории британским победителем престижной многодневки «Тур де Франс».
Источник — Sportbox
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