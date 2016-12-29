Россию могут лишить права проведения еще нескольких соревнований

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Цепная реакция по лишению России уже запланированных на 2017 год соревнований продолжится. Причем коснуться она может не только зимних видов спорта, но и летних.



— Под угрозой срыва находится проведение двух этапов Кубка мира по сноуборду (24–26 февраля, место пока не определено) и фристайлу (4 марта, Москва), — отметил источник «Известий» в Министерстве спорта РФ. — Также под вопросом и уже запланированные старты в летних видах: плавании, конном и велоспорте… Нет сомнений только относительно Кубка конфедераций по футболу. Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила гарантии, что Кубок конфедераций-2017 точно пройдет в России (с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи).

Источник — Известия

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