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Россию могут лишить права проведения еще нескольких соревнований

Под угрозой срыва этапы Кубка мира по сноуборду, фристайлу, плаванию, велоспорту

  • 29.12.2016 11:32
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TASS/PA Images/Jonathan Brady
© TASS/PA Images/Jonathan Brady

Цепная реакция по лишению России уже запланированных на 2017 год соревнований продолжится. Причем коснуться она может не только зимних видов спорта, но и летних.

— Под угрозой срыва находится проведение двух этапов Кубка мира по сноуборду (24–26 февраля, место пока не определено) и фристайлу (4 марта, Москва), — отметил источник «Известий» в Министерстве спорта РФ. — Также под вопросом и уже запланированные старты в летних видах: плавании, конном и велоспорте… Нет сомнений только относительно Кубка конфедераций по футболу. Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила гарантии, что Кубок конфедераций-2017 точно пройдет в России (с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи).

Источник — Известия

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