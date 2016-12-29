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Визначено найкращих легкоатлетів та тренерів 2016 року

Ольга Земляк стала кращою легкоатлеткою року, Богдан Бондаренко - кращим легкоатлетом

  • 29.12.2016 14:02
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Визначено найкращих легкоатлетів та тренерів 2016 року
Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів та тренерів України 2016 року у восьми номінаціях. Що цікаво, п’ятеро переможців здобули звання найкращих другий рік поспіль!
 
Найкращим легкоатлетом року, як і в 2015-му, став стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який в Ріо здобув бронзову олімпійську нагороду. Наставника та батька Богдана – Віктора – другий рік поспіль визнано найкращим тренером року!
 
Найкращою легкоатлеткою 2016 року стала Ольга Земляк, яка на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро посіла 7-е місце з бігу на 400 метрів та 5-е в естафеті 4х400 м. Також Ольга Земляк разом з Юлією Олішевською, Аліною Логвіненко, Ольгою Бібік та Тетяною Мельник здобули перемогу в номінації «Команда року». Дівчата в естафеті 4х400 метрів стали п’ятими на Олімпійських іграх та шостими на чемпіонаті Європи в Амстердамі.
 
Валентина Крепкіна та Іван Пушкін, як і торік, визнані найкращими атлетами-ветеранами країни! Крепкіна у 2016-му у віковій категорії 50+ виграла 2 золота, 1 срібло і 1 бронзу на чемпіонаті світу серед ветеранів, а також 3 золота і 1 бронзу на чемпіонаті Європи серед ветеранів у приміщенні. Пушкін (85+) здобув 3 золота на чемпіонаті світу серед ветеранів, 2 золота на чемпіонаті Європи серед ветеранів у приміщенні та 2 золота на чемпіонаті Європи серед ветеранів з позастадіонних видів.
 
Багатоборку Аліну Шух легкоатлетична спільнота другий рік поспіль визнає найкращою молодою атлеткою країни. Аліна цього року записала в свій актив перемогу на чемпіонаті Європи (U-18) з семиборства з юнацьким найвищим досягненням у світі (6186 очок), юніорський рекорд України у приміщенні з п’ятиборства (4354) та повторення національного юнацького рекорду Україні зі стрибків у висоту (1.92).
 
У номінації «Найкращий молодий атлет року» перемогу здобув Михайло Гаврилюк, який у Тбілісі став чемпіоном Європи (U-18) з метання молота з найкращим результатом сезону у світі (82.26 м).
 
Вітаємо переможців з цим визнанням!
 
Нагадаємо, опитування традиційно проводилося серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.
 

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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