Виталий АНДРОНОВ: В матче лидеров хочется борьбы, а я этого не увидел

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Национальная сборная Украины по гандболу, стартовав в отборе к чемпионату Европы-2018 с поражения от Македонии 21:27 и сенсационной победы над Исландией 27:25, ведет подготовку к следующим матчам - майским поединкам против Чехии.



На сборе национальной команды в Конча-Заспе (25 - 29 декабря) приняли участие два потенциальных новичка, выступающих в польском чемпионате.



Подробней о дебютантах, а также о двусторонней игре против молодежной сборной, о дальнейшей подготовке к играм против чехов и отсутствии на сборах по «необъективным» причинам двух игроков из ведущих клубов Суперлиги в комментарии XSPORT рассказал главный тренер сборной Украины Виталий Андронов.



Насколько вы довольны двусторонним матчем против молодежной сборной и в целом сборами национальной команды?

- На матч против молодежки была задача попробовать защиту 5-1, а также – проверить в разных сочетаниях, в разных местах в защите и в нападении новых парней - Богдана Олиферчука и Романа Чосика. В принципе, все удалось. Мне очень понравилось отношение всех ребят к делу, их желание. Даже удивительно, я думал, конец года, все будут эмоционально уставшие, истощенные, мысленно за новогодним столом с оливье, но, оказалось, - все наоборот. Молодцы! Это очень приятно.



Как проявил себя на позиции полусреднего Богдан Олиферчук, который раньше никогда не играл в сборной?

- Олиферчук - крепкий парень, играет в сильном польском чемпионате. Я ставил ему задачу не обыгрывать, а бросать сзади. Это то, что он умеет делать. Игрок в обойме, хочет играть за национальную сборную, а как будем его использовать, покажет время. Пока у нас на этой позиции есть гандболисты, но я думаю, мы еще увидимся, и он принесет нам пользу.



У Романа Чосика также есть шанс на новый вызов в сборную?

- Чосик тоже играет в Польше. Он игрок немного другого плана, центральный. У него есть и бросок, и умение обыграть, он видит линию. Он также произвел хорошее впечатление, поэтому, думаю, мы еще поработаем. И Богдан, и Рома все адекватно воспринимают, хотят учиться. Хорошо, что у нас был такой сбор и мы смогли просмотреть этих ребят в деле.



В начале сборов вы сказали, что Алексей Ганчев (ZTR) и Станислав Жук («Мотор») не приехали, хотя у них не было объективных причин отказаться. Есть новая информация по этой ситуации?

- Ничего нового. Будем разбираться с этими парнями. А если добавить, что по объективным причинам (травмы и болезни) не было Евгения Буйненко, Артема Козакевича и Леонида Михайлютенко, то нам пришлось менять тренировочный план. Каких-то объективных причин, почему Жуков и Ганчев не приехали, не появилось, поэтому будем разбираться, и я буду настаивать, чтобы каждый в этой ситуации получил по заслугам.



Как дальше будет проходить подготовка к майским матчам против Чехии в отборе на чемпионат Европы?

- Запланировано два сбора и выезд на контрольные игры, но посмотрим, как наши планы будут воплощаться в жизнь. На следующий сбор мы, вероятно, снова не сможем вызвать легионеров. У них свои чемпионаты и есть определенный регламент, но постараемся с 15 марта собрать игроков украинской Суперлиги, поиграть и готовиться непосредственно к Чехии.



Уже присматривались к Чехии? Как эти матчи по содержанию могут отличаться от победного поединка Украины против Исландии?

- Чехия - соперник другого типа, неудобный. Они исповедуют схожий с нашим стиль. Если исландцы более быстрые и настроены на переход, то чехи такие же ребята, крепкие и высокие, как и мы. У них хороший настрой, они тоже давно никуда не выходили и хотят себя показать. Думаю, это один из основных претендентов на выход из нашей подгруппы. Нас ждут очень тяжелые игры, поэтому нам нужно будет мобилизовать все наши силы и проявить все умение.



В нынешнем месяце в Суперлиге между собой сыграли команды, из игроков которых во многом формируются национальная и молодежная сборные. Что вы, как главный тренер, скажете о поединках «Мотор» - ZTR и ЦСКА - ЗНТУ-ЗАС?

- Эти игры оставили очень разное впечатление. В матче ЦСКА - ЗНТУ-ЗАС был накал, борьба, было видно, что ребята сражаются за третье место, пусть им еще не хватает мастерства. Конечно, мне хотелось бы видеть больше осмысленных действий, комбинаций, доведенных до конца, здесь же были прежде всего эмоции. Но ребята молодые, самое главное, что они хотят играть, а наше тренерское дело - учить их, что делать на площадке. От игры «Мотор» - ZTR ожидал, конечно, большего. Очень неприятно удивил ZTR. Я бы назвал это непрофессиональным отношением к делу со стороны игроков. Таких игр мало в чемпионате, но они вышли немотивированные и проиграли 13 мячей. Я ожидал увидеть совсем другую игру, и они обязаны эту игру показывать. Есть определенное разочарование. В матче лидеров хочется видеть борьбу. Именно в борьбе проявляются лучшие качества. Я этого не увидел.

Источник — Xsport

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