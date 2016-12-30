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Уходящий 2016-й год был богатым на спортивные события, как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». В 2016-м году ярким пятном на фоне остальных событий стало выступление параолимпийской сборной Украины в Рио-де-Жанейро, достижения Василия Ломаченко и Александра Усика в боксерском ринге, а также восхождение звезды украинского Элины Свитолины.

Выход «Шахтера» в полуфинал Лиги Европы и «Динамо» в плей-офф Лиги чемпионов





Начинался год с успехов украинских клубов в Европе. И если «Динамо» свое право играть в плей-офф Лиги чемпионов завоевало еще в конце 2015-го года, то в начале 2016-го смогло вернуть решающий раунд самого престижного европейского турнира в Киев спустя 16 лет. Нельзя сказать, что матчи против «Манчестер Сити» сложились для команды Сергея Реброва удачно, но на фоне последних лет и такой результат болельщики восприняли с воодушевлением, который давал повод задуматься о безоблачном будущем...





В это же время «Шахтер» блестяще расправлялся со своими соперниками в плей-офф Лиги Европы, пройдя по очереди «Шальке», «Андерлехт» и «Брагу». В полуфинале команду Мирчи Луческу ждал старый знакомый, «Севилья». В первом матче «горняки» не смогли удержать победный результат, сыграв в результативную ничью - 2:2, а на выезде и вовсе уступили, не сумев во второй раз в своей истории выйти в финал престижного турнира Старого Света.

Уход Мирчи Луческу











Чемпионат мира по хоккею в Украине



Еще 10-15 лет назад Украина была постоянным участником сильнейшего дивизиона чемпионатов мира по хоккею, а сейчас выход из Дивизиона В уже считается небывалым успехом для нашей команды. Украинская команда в квалификации выиграла 4 из 5-ти матчей и сделала долгожданный шаг вперед. Более того, наша страна и ее столица получили статус хозяина чемпионата мира 2017, который с большими проблемами было принято провести в Дворце Спорта. В финальной части чемпионата мира вместе с Украиной в одной группе сыграют Казахстан, Венгрия, Польша и Австрия. Слухи об уходе Мирчи Луческу разносились отовсюду на протяжении последнего года. Куда только не сватали Мистера, однако он оставался верен своей команде, которая продолжала добиваться успехов в Европе. Однако дела «горняков» в чемпионате Украины уже не шли так гладко, ведь последние два года команда не могла выиграть чемпионский титул. Весной 2016-го года стало известно, что Луческу покинет «Шахтер» и возглавит «Зенит», который предложил румынскому специалисту уж очень выгодные условия. Мистер ушел тихо, без фанфар, так и не осуществив свою мечту - сыграть прощальный матч на «Донбасс Арене».

Провал сборной Украины на Евро-2016











Сборная Украины по пляжному футболу - чемпион Европы Сборная Украины по пляжному футболу обыграла в финальном матче Суперфинала Евролиги-2016 команду Португалии 2:1 и впервые в своей истории добыла чемпионский кубок! Более того, украинской команде удалось добыть волевую победу. После того как португалец Джордан Сантос открыл счет в матче, Олег Зборовский на 25-й минуте бисеклетой сравнял счет, а через минуту Дмитрий Медведь вывел свою команду вперед, сделав счет окончательным. Суперфинал прошел в итальянской Катании, а лучшим его голкипером был признан наш голкипер Виталий Сидоренко.



О выступлении сборной Украины на Евро-2016 говорили много и было выброшено много негатива со стороны болельщиков в сторону экс-наставника национальной команды Михаила Фоменко. Однако некоторые эксперты продолжают справедливо считать, что главной причиной провала стали непоследовательные действия нового руководства ФФУ, которое перед самым стартом чемпионата Европы начало тасовать тренерский состав, запоздало с примирением Ярмоленко и Степаненко, а также совершило еще целый ряд ошибок в подготовке команды к главному форуму Старого Света. Тем не менее, пострадал от этого всего только украинский болельщик, который неистово поддерживал свою дружину во Франции и явно не заслуживал позора своей команды.

Фиаско украинских спортсменов на Олимпиаде в Рио





Следом за французским разочарованием пришло и разочарование бразильское, где украинские спортсмены не смогли показать своих лучших результатов и покинули Олимпиаду лишь с 11-ю наградами, заняв в итоге лишь 31-е место в общем зачете. Этот результат стал, мягко говоря, самым скромным для украинских спортсменов за всю историю выступлений на Олимпиаде. После Рио большинство украинских спортсменов заговорило о проблеме с подготовкой и коррупции в украинском спорте, однако спустя некоторое время эти разговоры поутихли, а отечественный спорт остался на прежнем месте, где-то на самом дне Атлантического океана, через который украинские спортсмены возвращались из Рио домой.

Триумф украинских паралимпийцев в Рио





Гордостью нации стали украинские паралимпийцы, которые завоевали 117 медалей в Рио-де-Жанейро, заняли общекомандное 3-е место и показали свой лучший результат за время независимости Украины. На счету украинских спортсменов 41 золотая медаль, 37 серебряных и 39 бронзовых! Несмотря на отсутствие условий для подготовки в нашей стране для спортсменов с ограниченными возможностями, они смогли сделать фактически невозможное, опередив страны, которые обладают великолепной инфраструктурой! По прилету в Киев украинские болельщики устроили спортсменам теплый прием, который запомнится героям на всю жизнь…

Восхождение Элины Свитолины в рейтинге WTA





Для Элины Свитолины 2016-й год стал самым успешным в ее карьере. Украинка стала одной из самых молодых теннисисток, которым удавалось выигрывать турнир WTA, и поднялась на 14-е место в мировом рейтинге, чего до нее не удавалось ни одной отечественной спортсменке! За 2016-й год Свитолина провела 66 матчей, в которых одержала 43 победы. Ей удалось дойти до финала Нью-Хейвене и Чжухае, а также выйти в четвертьфинал Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На счету Свитолины пять побед над оппонентками из Топ-10 рейтинга WTA, среди которых две - над первыми ракетками мира Сереной Уильямс и Анжелик Кербер.

Победы на ринге Василия Ломаченко и Александра Усика

В 2016-м году два украинца Василий Ломаченко и Александр Усик доказали, что у нас есть достойная замена в боксе братьям Кличко. В сентябре Усику удалось завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO, победив в Гданьске Кшиштофа Гловацки, а затем в декабре одолеть техническим нокаутом южноафриканца Табисо Мчуну. По итогам года Усик стал лучшим боксером 2016 по версии WBO.





В это же время Ломаченко смог победить Романа Мартинеса из Пуэрто-Рико, став новым чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, после чего Василию удался бой против Николаса Уолтерса в конце ноября. Кроме того, Ломаченко был назван лучшим боксером уходящего года по версии авторитетного портала Fightnews.com. Журнал The Ring включил Василия в Топ-10 боксеров мира.





Украинские шахматисты - самые сильные в мире

На ленточке уходящего года Анна Музычук и Василий Иванчук смогли стать чемпионами мира по быстрым шахматам в Катаре. Украинская шахматистка обеспечила себе победу за тур до финиша турнира, а Иванчук в последнем туре смог удержать свое лидерство, впервые в своей карьере завоевав титул чемпиона мира.







Источник — Sport.ua

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