Українка виграла крос на 10 км у Словаччині

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Різдвяні гонки крокують Європою. Одну з них, крос на 10 км, приймало словацьке місто Бардіїв.

У змаганнях серед жінок з результатом 43.06 хв перемогла українка Валентина Кілярська. Наталія Шозда фінішувала слідом (45.28 хв).

Двоє українців піднялися і на п’єдестал чоловічих змагань. Олександр Матвійчук став другим (31,48. С), поступившись 19 секундами кенійцю Гілларі Кімайо. Павло Верецький подолав дистанцію за 32.29 хв і фінішував третім.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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