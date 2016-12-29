Болт и Байлс - лучшие спортсмены уходящего года

Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших спортсменов 2016-го года. У мужчин большее количество голосов набрал легкоатлет Усэйн Болт, у женщин - гимнастка Симоне Байлс.
Мужчины:
1. Усэйн Болт (Ямайка, бег) – 1149 голосов (33,42%)
2. Майкл Фелпс (США, плавание) – 490 (14,25%)
3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 387 (11,26%)
4. Энди Маррей (Великобритания, теннис) – 159 (4,62%)
5. Нико Росберг (Германия, «Формула-1») – 146 (4,25%)
Женщины:
Женщины:
1. Симоне Байлс (США, спортивная гимнастика) – 524 (15,24%)
2. Катинка Хоссу (Венгрия, плавание) – 472 (13,73%)
3. Серена Уильямс (США, теннис) – 361 (10,5%)
4. Кэтлин Ледеки (США, плавание) – 319 (9,28%)
5. Алмаз Аяна (Эфиопия, бег) – 279 (8,12%)
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