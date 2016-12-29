Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Болт и Байлс - лучшие спортсмены уходящего года

Спортивные журналисты назвали лучших спортсменов 2016-го

  • 29.12.2016 19:08
  • 62 просмотров
  • 0 комментария
Метки
aipsmedia.com
© aipsmedia.com

Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших спортсменов 2016-го года. У мужчин большее количество голосов набрал легкоатлет Усэйн Болт, у женщин - гимнастка Симоне Байлс.

Мужчины:

1. Усэйн Болт (Ямайка, бег) – 1149 голосов (33,42%)
2. Майкл Фелпс (США, плавание) – 490 (14,25%)
3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 387 (11,26%)
4. Энди Маррей (Великобритания, теннис) – 159 (4,62%)
5. Нико Росберг (Германия, «Формула-1») – 146 (4,25%)

Женщины:

1. Симоне Байлс (США, спортивная гимнастика) – 524 (15,24%)
2. Катинка Хоссу (Венгрия, плавание) – 472 (13,73%)
3. Серена Уильямс (США, теннис) – 361 (10,5%)
4. Кэтлин Ледеки (США, плавание) – 319 (9,28%)
5. Алмаз Аяна (Эфиопия, бег) – 279 (8,12%)

 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.