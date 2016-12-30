IBSF отстранила четырех российских скелетонистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в связи с расследованием Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила от соревнований четырех российских скелетонистов. От участия в турнирах временно отстранены: Александра Третьякова, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына. Кроме того, отстранен призер чемпионатов мира и Европы Сергей Чудинов, завершивший карьеру.
Напомним, после публикации доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Россия лишилась права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, этапа Кубка мира по биатлону, а также финала Кубка мира по конькам.
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