В Киеве прошел первый чемпионат Украины по дартсу

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У Києві відбувся чемпіонат України з дартсу, який зібрав рекордне число учасників.



"Такого масового турніру з дартсу в Україні ще не було", -- сказав Плюс Спорту Сергій Морозов, президент вітчизняної Федерації дартсу. Змагання зібрало аж 120 спортсменів, і цей показник зафіксували представники Книги рекордів України. Повірте, число учасників могло бути навіть утричі більшим, якби ми дозволили всім охочим взяти участь у фінальній частині чемпіонату України.

Дуже багато хлопців і дівчат виявили бажання позмагатися за чемпіонську корону. Тому нам довелося в кожному регіоні зорганізувати кваліфікаційні турніри, за підсумками яких переможців допустили до участі у фіналі".



Найкраще зі своїм завданням впорався Олексій Бушуй, який у фіналі здолав Дениса Григоренка. Пальму жіночої першості виборола Світлана Анісімова, яка у завершальному поєдинку переграла Ганну Чумак. Чемпіонами міксту стали господарі змагань Артем Усик і Наталія Ледєньова.

Источник — ПлюсСпорт

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