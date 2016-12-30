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В Киеве прошел первый чемпионат Украины по дартсу

Турнир сразу же попал в Книгу в рекордов Украины

  • 30.12.2016 18:30
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ПлюсСпорт
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У Києві відбувся чемпіонат України з дартсу, який зібрав рекордне число учасників.

"Такого масового турніру з дартсу в Україні ще не було", -- сказав Плюс Спорту Сергій Морозов, президент вітчизняної Федерації дартсу. Змагання зібрало аж 120 спортсменів, і цей показник зафіксували представники Книги рекордів України. Повірте, число учасників могло бути навіть утричі більшим, якби ми дозволили всім охочим взяти участь у фінальній частині чемпіонату України.
Дуже багато хлопців і дівчат виявили бажання позмагатися за чемпіонську корону. Тому нам довелося в кожному регіоні зорганізувати кваліфікаційні турніри, за підсумками яких переможців допустили до участі у фіналі".

Найкраще зі своїм завданням впорався Олексій Бушуй, який у фіналі здолав Дениса Григоренка. Пальму жіночої першості виборола Світлана Анісімова, яка у завершальному поєдинку переграла Ганну Чумак. Чемпіонами міксту стали господарі змагань Артем Усик і Наталія Ледєньова.

Источник — ПлюсСпорт

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