Анна Музычук — чемпионка мира по блицу

© worldchess.com. Анна Музычук

Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по блицу. На соревнованиях в Катаре львовянке не было равных в одном из самых быстрых видов шахмат.

Напомним, два дня назад Музычук выиграла чемпионский титул в рапиде.

Чемпионом в мужском блице стал россиянин Сергей Карякин, который раньше выступал за Украину.

Источник — Sport.ua

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