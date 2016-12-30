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Анна Музычук — чемпионка мира по блицу

Украинка выиграла оба трофея на чемпионате мира в Дохе

  • 30.12.2016 19:15
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  • 3 комментария
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worldchess.com. Анна Музычук
© worldchess.com. Анна Музычук

Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по блицу. На соревнованиях в Катаре львовянке не было равных в одном из самых быстрых видов шахмат.

Напомним, два дня назад Музычук выиграла чемпионский титул в рапиде.

Чемпионом в мужском блице стал россиянин Сергей Карякин, который раньше выступал за Украину.

Источник — Sport.ua

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