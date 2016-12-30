Анна Музычук — чемпионка мира по блицу

Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по блицу. На соревнованиях в Катаре львовянке не было равных в одном из самых быстрых видов шахмат.
Напомним, два дня назад Музычук выиграла чемпионский титул в рапиде.
Чемпионом в мужском блице стал россиянин Сергей Карякин, который раньше выступал за Украину.
Источник — Sport.ua
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