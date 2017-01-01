Спортивный календарь на 2017 год

Представляем вашему вниманию календарь спортивных событий в 2017-м году. Редакция Sport.ua собрала наиболее значимые события в мире спорта в предстоящем году. Спортивный календарь будет постоянно обновляться по мере поступления новой информации.
ЯНВАРЬ
30.12.2016-06.01.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Германия, Австрия).
31.12.2016-08.01.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Швейцария, Германия, Италия).
01-07.01.2017. Теннис. Кубок Хопмана. (Перт, Австралия).
02-14.01.2017. Автоспорт. Ралли «Дакар» (Парагвай, Боливия, Аргентина).
05-06.01.2017. Санный спорт. Чемпионат Европы (Альтенберг, Германия).
06-08.01.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (Херенвен, Нидерланды).
11-29.01.2017. Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира (Франция).
13-15.01.2017. Шорт-трек. Чемпионат Европы (Турин, Италия).
13-22.01.2017. Футбол. Мужчины. Центральноамериканский кубок (Панама).
14.01-05.02.2017. Футбол. Мужчины. Кубок африканских наций (Габон).
16-29.01.2017. Теннис. АТР, WTA. Australian Open (Мельбурн, Австралия).
21-29.01.2017. Пляжный футбол. Чемпионат Азии (ОАЭ).
23-31.01.2017. Биатлон. Открытый чемпионат Европы (Душники-Здруй, Польша).
25-29.01.2017. Фигурное катание. Чемпионат Европы (Острава, Чехия).
27-29.01.2017. Санный спорт. Чемпионат мира (Инсбрук, Австрия).
28-29.01.2017. Футзал. Товарищеские матчи национальных сборных Украины и Испании (Киев).
28-29.01.2017. Футзал. Товарищеские матчи национальных сборных Украины и Испании (Киев).
28-29.01.2017. Велокросс. Чемпионат мира (Санем, Люксембург).
28-29.01.2017. Регби-7. Мировая серия (Веллингтон, Новая Зеландия).
28.01-08.02.2017. Зимняя Универсиада (Алматы, Казахстан).
29.01-05.02.2017. Хоккей с мячом. Чемпионат мира (Сандвикен, Швеция).
ФЕВРАЛЬ
02-05.02.2017. Санный спорт. Чемпионат мира на натуральной трассе (Ватра-Дорней, Румыния).
04.02.2017. Академическая гребля. Чемпионат Европы в помещениях (Париж, Франция).
04-05.02.2017. Регби-7. Мировая серия (Сидней, Австралия).
04.02-04.03.2017. Регби. Чемпионат Америки.
04.02-18.03.2017. Регби. Чемпионат шести наций.
05-12.02.2017. Пляжный футбол. Чемпионат КОНМЕБОЛ (Парагвай).
06-19.02.2017. Горнолыжный спорт. Чемпионат мира (Санкт-Мориц, Швейцария).
08-19.02.2017. Биатлон. Чемпионат мира (Хохфильцен, Австрия).
09-12.02.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях (Каннын, Южная Корея).
11-12.02.2017. Триатлон. Кубок мира (Кейптаун, ЮАР).
11.02-18.03.2017. Регби. Чемпионат Европы.
13-26.02.2017. Бобслей и скелетон. Чемпионат мира (Кенигзее, Германия).
15-19.02.2017. Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов (Каннын, Южная Корея).
19.02.2017. Баскетбол. Матч всех звезд НБА (Нью-Орлеан, США).
19-26.02.2017. Зимние азиатские игры (Саппоро, Япония).
20-26.02.2017. Пляжный футбол. Чемпионат КОНКАКАФ (Нассау, Багамские острова).
22.02-05.03.2017. Лыжные виды спорта. Чемпионат мира (Лахти, Финляндия).
25-26.02.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье (Калгари, Канада).
26.02.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Токио, Япония).
МАРТ
03-04.03.2017. Триатлон. Мировая серия (ОАЭ).
03-05.03.2017. Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещениях (Белград, Сербия).
03-05.03.2017. Регби-7. Мировая серия (Лас-Вегас, США).
04-05.03.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье (Хамар, Норвегия).
07-19.03.2017. Фристайл и сноубординг. Чемпионат мира (Испания).
10-12.03.2017. Шорт-трек. Чемпионат мира (Роттердам, Нидерланды).
10-19.03.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Raw Air (Норвегия).
11-12.03.2017. Регби-7. Мировая серия (Ванкувер, Канада).
11-12.03.2017. Триатлон. Кубок мира (Мулулаба, Австралия).
18.03.2017. Велошоссе. Милан – Сан-Ремо (Италия).
24-26.03.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Австралии.
27.03.2017. Легкая атлетика. Чемпионат мира по кроссу (Кампала, Уганда).
29.03-02.04.2017. Фигурное катание. Чемпионат мира (Хельсинки, Финляндия).
31.03-07.04.2017. Хоккей на льду. Чемпионат мира среди женщин (Плимут, США).
АПРЕЛЬ
01-02.04.2017. Триатлон. Кубок мира (Нью-Плимут, Австралия).
01-09.04.2017. Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы (Сплит, Хорватия).
02.04.2017. Велошоссе. Тур Фландрии (Бельгии).
07-09.04.2017. Регби-7. Мировая серия (Гонконг).
07-09.04.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Китая.
07-17.04.2017. Сахарский ультрамарафон (Марокко).
08-09.04.2017. Триатлон. Мировая серия (Голд-Кост, Австралия).
09.04.2017. Велошоссе. Париж - Рубе (Франция).
09-16.04.2017. Настольный теннис. Чемпионат Азии (Китай).
12-16.04.2017. Велотрек. Чемпионат мира (Гонконг).
14-16.04.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Бахрейна.
15-16.04.2017. Регби-7. Мировая серия (Сингапур).
17.04.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Бостон, США).
19-23.04.2017. Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы (Румыния).
22-23.04.2017. Легкая атлетика. Чемпионат мира по эстафетам (Нассау, Багамские острова).
23.04.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Лондон, Великобритания).
23.04.2017. Велошоссе. Льеж — Бастонь — Льеж (Бельгия).
27.04-07.05.2017. Пляжный футбол. Чемпионат мира (Нассау, Багамские острова).
28-30.04.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при России.
МАЙ
05-21.05.2017. Хоккей на льду. Чемпионат мира среди мужчин (Франция, Германия).
02-28.05.2017. Велошоссе. Giro d'Italia (Италия).
06-07.05.2017. Триатлон. Кубок мира (Ченгду, Китай).
08-14.05.2017. Волейбол. Чемпионат мира среди женщин (Кобе, Япония).
12-14.05.2017. Регби-7. Мировая серия (Париж, Франция).
12-14.05.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Испании.
13-14.05.2017. Триатлон. Мировая серия (Йокогама, Япония).
15-27.05.2017. Шахматы. Командный чемпионат мира (Ханты-Мансийск, Россия).
19-21.05.2017. Баскетбол. Финал четырех Евролиги (Стамбул, Турция).
20-21.05.2017. Регби-7. Мировая серия (Лондон, Великобритания).
21.05.2017. Легкая атлетика. Кубок Европы по спортивной ходьбе (Подебрады, Чехия).
24.05.2017. Футбол. Финал Лиги Европы УЕФА (Стокгольм, Швеция).
26-28.05.2017. Академическая гребля. Чемпионат Европы (Чехия).
26-28.05.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Монако.
26.05-12.06.2017. Парусный спорт. Louis Vuitton Cup (Бермудские острова).
27-28.05.2017. Триатлон. Кубок мира (Мадрид, Испания).
28.05-11.06.2017. Теннис. Открытый чемпионат Франции (Париж, Франция).
29.05-05.06.2017. Настольный теннис. Чемпионат мира (Дюссельдорф, Германия).
ИЮНЬ
01.06.2017. Футбол. Финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин (Кардифф, Великобритания).
01-04.06.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы по слалому (Тацен, Словения).
03.06.2017. Футбол. Финал Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин (Кардифф, Великобритания).
03-04.06.2017. Триатлон. Кубок мира (Кальяри, Италия).
08-12.06.2017. Фехтование. Чемпионат Африки (Александрия, Египет).
09-11.06.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Канады.
10-11.06.2017. Триатлон. Мировая серия (Лидс, Великобритания).
12-17.06.2017. Фехтование. Чемпионат Европы (Тбилиси, Грузия).
13-18.06.2017. Фехтование. Чемпионат Северной и Центральной Америки (Монреаль, Канада).
15-20.06.2017. Фехтование. Чемпионат Азии (Гонконг).
16-18.06.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Европы (Азербайджан).
16-27.06.2017. Баскетбол. Чемпионат Европы среди женщин (Чехия).
17-21.06.2017. Баскетбол. Чемпионат мира 3x3 (Нант, Франция).
17-27.06.2017. Парусный спорт. America's Cup (Бермудские острова).
17.06-02.07.2017. Футбол. Кубок Конфедераций ФИФА (Россия).
22-25.06.2017. Футбол. Карибский кубок (США).
22-30.06.2017. Тхэквондо. Чемпионат мира (Муджу, Южная Корея).
24-25.06.2017. Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы (Лилль, Франция).
24-25.06.2017. Маунтинбайк. Чемпионат мира по марафону (Зинген, Германия).
30.06-02.07.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы по марафону (Вила-Нова-ди-Гая, Португалия).
30.06-02.07.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Австрии.
30.06-07.07.2017. Спортивное ориентирование. Чемпионат мира (Тарту, Эстония).
ИЮЛЬ
01-09.07.2017. Футбол. Кубок регионов УЕФА (Стамбул, Турция).
01-23.07.2017. Велошоссе. Tour de France (Франция).
03-16.07.2017. Теннис. Открытый чемпионат Уимблдона (Великобритания).
07-09.07.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Британии.
09-30.07.2017. Футбол. Чемпионат КОНКАКАФ (США).
14-16.07.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы по спринту (Пловдив, Болгария).
14-30.07.2017. Водные виды спорта. Чемпионат мира (Будапешт, Венгрия).
15-16.07.2017. Триатлон. Мировая серия (Гамбург, Германия).
16.07-06.08.2017. Футбол. Чемпионат Европы среди женщин (Нидерланды).
19-26.07.2017. Фехтование. Чемпионат мира (Лейпциг, Германия).
21.07-04.08.2017. Стрельба. Чемпионат Европы (Азербайджан).
21-23.07.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Венгрии.
22-23.07.2017. Триатлон. Кубок мира (Тисауйварош, Венгрия).
23-30.07.2017. Тяжелая атлетика. Чемпионат Америки (США).
24.07-01.08.2017. Волейбол. Чемпионат Азии среди мужчин (Индонезия).
25-30.07.2017. Велоспорт. Чемпионат мира по ВМХ (Рок-Хилл, США).
28-30.07.2017. Триатлон. Мировая серия (Эдмонтон, Канада).
28.07-13.08.2017. Пляжный волейбол. Чемпионат мира (Вена, Австрия).
28-30.07.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Германии.
АВГУСТ
04-13.08.2017. Легкая атлетика. Чемпионат мира (Лондон, Великобритания).
05-06.08.2017. Триатлон. Мировая серия (Монреаль, Канада).
08.08.2017. Футбол. Суперкубок УЕФА (Скопье, Македония).
09-26.08.2017. Регби. Чемпионат мира среди женщин (Великобритания).
12-13.08.2017. Триатлон. Кубок мира (Мерида, Мексика).
17-31.08.2017. Баскетбол. Чемпионат Африки среди мужчин (Браззавиль, Конго).
19-27.08.2017. Хоккей на траве. Чемпионаты мира среди мужчин и женщин (Амстердам, Нидерланды).
19-30.08.2017. Летняя Универсиада (Тайбэй, Тайвань).
19.08-09.09.2017. Велошоссе. Vuelta a España (Испания).
21-26.08.2017. Борьба. Чемпионат мира (Франция).
21-27.08.2017. Бадминтон. Чемпионат мира (Глазго, Великобритания).
23-27.08.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира по спринту (Рачице, Чехия).
25-27.08.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Бельгии.
26-27.08.2017. Триатлон. Мировая серия (Стокгольм, Швеция).
28.08-04.09.2017. Современное пятиборье. Чемпионат мира (Каир, Египет).
28.08-11.09.2017. Теннис. Открытый чемпионат США (Нью-Йорк, США).
29.08-03.09.2017. Художественная гимнастика. Чемпионат мира (Италия).
31.08-17.09.2017. Баскетбол. Чемпионат Европы среди мужчин.
СЕНТЯБРЬ
01-03.09.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Италии.
01-25.09.2017. Шахматы. Кубок мира (Тбилиси, Грузия).
02-03.09.2017. Триатлон. Кубок мира (Карловы Вары, Чехия).
02-10.09.2017. Волейбол. Чемпионат Северной Америки среди мужчин (Колорадо-Спрингс, США).
05-10.09.2017. Велоспорт. Чемпионат мира по маунтинбайку (Кэрнс, Австралия).
05-17.09.2017. Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов (Япония).
08-10.09.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира по марафону (Питермарицбург, ЮАР).
09.09.2017. Триатлон. Чемпионат мира по Ironman 70.3 (Чаттануга, США).
13-17.09.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира по слалому (По, Франция).
14-17.09.2017. Триатлон. Мировая серия (Роттердам, Нидерланды).
15-17.09.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Малайзии.
16-23.09.2017. Виндсерфинг. Чемпионат мира (Япония).
17-24.09.2017. Велошоссе. Чемпионат мира (Берген, Норвегия).
17-25.09.2017. Волейбол. Чемпионат Северной Америки среди женщин.
23-24.09.2017. Триатлон. Кубок мира (Уэльва, Испания).
24.09.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Берлин, Германия).
24.09-01.10.2017. Академическая гребля. Чемпионат мира (Сарасота, США).
27.09-09.10.2017. Спортивная гимнастика. Чемпионат мира (Монреаль, Канада).
29.09-01.10.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Сингапура.
30.09.2017. Велошоссе. Giro di Lombardia (Италия).
30.09-01.10.2017. Триатлон. Кубок мира (Косумель, Мексика; Вэйхай, Китай).
ОКТЯБРЬ
06-08.10.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Японии.
07-08.10.2017. Триатлон. Кубок мира (Сарасота, США).
08.10.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Чикаго, США).
08-17.10.2017. Стрельба. Чемпионат Африки (Египет).
13-15.10.2017. Академическая гребля. Чемпионат мира (Франция).
14.10.2017. Триатлон. Чемпионат мира по Ironman (США).
15-22.10.2017. Стрельба из лука. Чемпионат мира (Мексика).
17-25.10.2017. Тяжелая атлетика. Чемпионат мира (Малайзия).
20-22.10.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при США.
28-29.10.2017. Триатлон. Кубок мира (Тхонъён, Южная Корея).
НОЯБРЬ
03-05.11.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Мексика.
04-05.11.2017. Триатлон. Кубок мира (Миязаки, Япония; Буэнос-Айрес, Аргентина).
05.11.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Нью-Йорк, США).
09-12.11.2017. Прыжки на батуте. Чемпионат мира (Болгария).
10-12.11.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Бразилии.
12-19.11.2017. Теннис. Финал Мирового тура АТП (Лондон, Великобритания).
18-26.11.2017. Хоккей на траве. Финал женской Мировой лиги (Новая Зеландия).
24-26.11.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
28.11-05.12.2017. Тяжелая атлетика. Чемпионат мира (США).
ДЕКАБРЬ
01-17.12.2017. Гандбол. Чемпионат мира среди женщин (Германия).
02-10.12.2017. Хоккей на траве. Финал мужской Мировой лиги (Индия).
06-16.12.2017. Футбол. Клубный чемпионат мира ФИФА (ОАЭ).
08-11.12.2017. Фигурное катание. Финал Гран-при (Марсель, Франция).
10.12.2017. Легкая атлетика. Чемпионат Европы по кроссу (Шаморин, Словакия).
Источник — Sport.ua
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