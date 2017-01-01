Спортивный календарь на 2017 год

Представляем вашему вниманию календарь спортивных событий в 2017-м году. Редакция Sport.ua собрала наиболее значимые события в мире спорта в предстоящем году. Спортивный календарь будет постоянно обновляться по мере поступления новой информации.

ЯНВАРЬ

30.12.2016-06.01.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Германия, Австрия).

31.12.2016-08.01.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Швейцария, Германия, Италия).

01-07.01.2017. Теннис. Кубок Хопмана. (Перт, Австралия).

02-14.01.2017. Автоспорт. Ралли «Дакар» (Парагвай, Боливия, Аргентина).

05-06.01.2017. Санный спорт. Чемпионат Европы (Альтенберг, Германия).

06-08.01.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (Херенвен, Нидерланды).

11-29.01.2017. Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира (Франция).

13-15.01.2017. Шорт-трек. Чемпионат Европы (Турин, Италия).

13-22.01.2017. Футбол. Мужчины. Центральноамериканский кубок (Панама).

14.01-05.02.2017. Футбол. Мужчины. Кубок африканских наций (Габон).

16-29.01.2017. Теннис. АТР, WTA. Australian Open (Мельбурн, Австралия).

21-29.01.2017. Пляжный футбол. Чемпионат Азии (ОАЭ).

23-31.01.2017. Биатлон. Открытый чемпионат Европы (Душники-Здруй, Польша).

25-29.01.2017. Фигурное катание. Чемпионат Европы (Острава, Чехия).

27-29.01.2017. Санный спорт. Чемпионат мира (Инсбрук, Австрия).

28-29.01.2017. Футзал. Товарищеские матчи национальных сборных Украины и Испании (Киев).

28-29.01.2017. Велокросс. Чемпионат мира (Санем, Люксембург).

28-29.01.2017. Регби-7. Мировая серия (Веллингтон, Новая Зеландия).

28.01-08.02.2017. Зимняя Универсиада (Алматы, Казахстан).

29.01-05.02.2017. Хоккей с мячом. Чемпионат мира (Сандвикен, Швеция).

ФЕВРАЛЬ

02-05.02.2017. Санный спорт. Чемпионат мира на натуральной трассе (Ватра-Дорней, Румыния).

04.02.2017. Академическая гребля. Чемпионат Европы в помещениях (Париж, Франция).

04-05.02.2017. Регби-7. Мировая серия (Сидней, Австралия).

04.02-04.03.2017. Регби. Чемпионат Америки.

04.02-18.03.2017. Регби. Чемпионат шести наций.

05-12.02.2017. Пляжный футбол. Чемпионат КОНМЕБОЛ (Парагвай).

06-19.02.2017. Горнолыжный спорт. Чемпионат мира (Санкт-Мориц, Швейцария).

08-19.02.2017. Биатлон. Чемпионат мира (Хохфильцен, Австрия).

09-12.02.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях (Каннын, Южная Корея).

11-12.02.2017. Триатлон. Кубок мира (Кейптаун, ЮАР).

11.02-18.03.2017. Регби. Чемпионат Европы.

13-26.02.2017. Бобслей и скелетон. Чемпионат мира (Кенигзее, Германия).

15-19.02.2017. Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов (Каннын, Южная Корея).

19.02.2017. Баскетбол. Матч всех звезд НБА (Нью-Орлеан, США).

19-26.02.2017. Зимние азиатские игры (Саппоро, Япония).

20-26.02.2017. Пляжный футбол. Чемпионат КОНКАКАФ (Нассау, Багамские острова).

22.02-05.03.2017. Лыжные виды спорта. Чемпионат мира (Лахти, Финляндия).

25-26.02.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье (Калгари, Канада).

26.02.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Токио, Япония).

МАРТ

03-04.03.2017. Триатлон. Мировая серия (ОАЭ).

03-05.03.2017. Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещениях (Белград, Сербия).

03-05.03.2017. Регби-7. Мировая серия (Лас-Вегас, США).

04-05.03.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье (Хамар, Норвегия).

07-19.03.2017. Фристайл и сноубординг. Чемпионат мира (Испания).

10-12.03.2017. Шорт-трек. Чемпионат мира (Роттердам, Нидерланды).

10-19.03.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Raw Air (Норвегия).

11-12.03.2017. Регби-7. Мировая серия (Ванкувер, Канада).

11-12.03.2017. Триатлон. Кубок мира (Мулулаба, Австралия).

18.03.2017. Велошоссе. Милан – Сан-Ремо (Италия).

24-26.03.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Австралии.

27.03.2017. Легкая атлетика. Чемпионат мира по кроссу (Кампала, Уганда).

29.03-02.04.2017. Фигурное катание. Чемпионат мира (Хельсинки, Финляндия).

31.03-07.04.2017. Хоккей на льду. Чемпионат мира среди женщин (Плимут, США).

АПРЕЛЬ

01-02.04.2017. Триатлон. Кубок мира (Нью-Плимут, Австралия).

01-09.04.2017. Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы (Сплит, Хорватия).

02.04.2017. Велошоссе. Тур Фландрии (Бельгии).

07-09.04.2017. Регби-7. Мировая серия (Гонконг).

07-09.04.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Китая.

07-17.04.2017. Сахарский ультрамарафон (Марокко).

08-09.04.2017. Триатлон. Мировая серия (Голд-Кост, Австралия).

09.04.2017. Велошоссе. Париж - Рубе (Франция).

09-16.04.2017. Настольный теннис. Чемпионат Азии (Китай).

12-16.04.2017. Велотрек. Чемпионат мира (Гонконг).

14-16.04.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Бахрейна.

15-16.04.2017. Регби-7. Мировая серия (Сингапур).

17.04.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Бостон, США).

19-23.04.2017. Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы (Румыния).

22-23.04.2017. Легкая атлетика. Чемпионат мира по эстафетам (Нассау, Багамские острова).

23.04.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Лондон, Великобритания).

23.04.2017. Велошоссе. Льеж — Бастонь — Льеж (Бельгия).

27.04-07.05.2017. Пляжный футбол. Чемпионат мира (Нассау, Багамские острова).

28-30.04.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при России.

МАЙ

05-21.05.2017. Хоккей на льду. Чемпионат мира среди мужчин (Франция, Германия).

02-28.05.2017. Велошоссе. Giro d'Italia (Италия).

06-07.05.2017. Триатлон. Кубок мира (Ченгду, Китай).

08-14.05.2017. Волейбол. Чемпионат мира среди женщин (Кобе, Япония).

12-14.05.2017. Регби-7. Мировая серия (Париж, Франция).

12-14.05.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Испании.

13-14.05.2017. Триатлон. Мировая серия (Йокогама, Япония).

15-27.05.2017. Шахматы. Командный чемпионат мира (Ханты-Мансийск, Россия).

19-21.05.2017. Баскетбол. Финал четырех Евролиги (Стамбул, Турция).

20-21.05.2017. Регби-7. Мировая серия (Лондон, Великобритания).

21.05.2017. Легкая атлетика. Кубок Европы по спортивной ходьбе (Подебрады, Чехия).

24.05.2017. Футбол. Финал Лиги Европы УЕФА (Стокгольм, Швеция).

26-28.05.2017. Академическая гребля. Чемпионат Европы (Чехия).

26-28.05.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Монако.

26.05-12.06.2017. Парусный спорт. Louis Vuitton Cup (Бермудские острова).

27-28.05.2017. Триатлон. Кубок мира (Мадрид, Испания).

28.05-11.06.2017. Теннис. Открытый чемпионат Франции (Париж, Франция).

29.05-05.06.2017. Настольный теннис. Чемпионат мира (Дюссельдорф, Германия).

ИЮНЬ

01.06.2017. Футбол. Финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин (Кардифф, Великобритания).

01-04.06.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы по слалому (Тацен, Словения).

03.06.2017. Футбол. Финал Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин (Кардифф, Великобритания).

03-04.06.2017. Триатлон. Кубок мира (Кальяри, Италия).

08-12.06.2017. Фехтование. Чемпионат Африки (Александрия, Египет).

09-11.06.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Канады.

10-11.06.2017. Триатлон. Мировая серия (Лидс, Великобритания).

12-17.06.2017. Фехтование. Чемпионат Европы (Тбилиси, Грузия).

13-18.06.2017. Фехтование. Чемпионат Северной и Центральной Америки (Монреаль, Канада).

15-20.06.2017. Фехтование. Чемпионат Азии (Гонконг).

16-18.06.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Европы (Азербайджан).

16-27.06.2017. Баскетбол. Чемпионат Европы среди женщин (Чехия).

17-21.06.2017. Баскетбол. Чемпионат мира 3x3 (Нант, Франция).

17-27.06.2017. Парусный спорт. America's Cup (Бермудские острова).

17.06-02.07.2017. Футбол. Кубок Конфедераций ФИФА (Россия).

22-25.06.2017. Футбол. Карибский кубок (США).

22-30.06.2017. Тхэквондо. Чемпионат мира (Муджу, Южная Корея).

24-25.06.2017. Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы (Лилль, Франция).

24-25.06.2017. Маунтинбайк. Чемпионат мира по марафону (Зинген, Германия).

30.06-02.07.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы по марафону (Вила-Нова-ди-Гая, Португалия).

30.06-02.07.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Австрии.

30.06-07.07.2017. Спортивное ориентирование. Чемпионат мира (Тарту, Эстония).

ИЮЛЬ

01-09.07.2017. Футбол. Кубок регионов УЕФА (Стамбул, Турция).

01-23.07.2017. Велошоссе. Tour de France (Франция).

03-16.07.2017. Теннис. Открытый чемпионат Уимблдона (Великобритания).

07-09.07.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Британии.

09-30.07.2017. Футбол. Чемпионат КОНКАКАФ (США).

14-16.07.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы по спринту (Пловдив, Болгария).

14-30.07.2017. Водные виды спорта. Чемпионат мира (Будапешт, Венгрия).

15-16.07.2017. Триатлон. Мировая серия (Гамбург, Германия).

16.07-06.08.2017. Футбол. Чемпионат Европы среди женщин (Нидерланды).

19-26.07.2017. Фехтование. Чемпионат мира (Лейпциг, Германия).

21.07-04.08.2017. Стрельба. Чемпионат Европы (Азербайджан).

21-23.07.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Венгрии.

22-23.07.2017. Триатлон. Кубок мира (Тисауйварош, Венгрия).

23-30.07.2017. Тяжелая атлетика. Чемпионат Америки (США).

24.07-01.08.2017. Волейбол. Чемпионат Азии среди мужчин (Индонезия).

25-30.07.2017. Велоспорт. Чемпионат мира по ВМХ (Рок-Хилл, США).

28-30.07.2017. Триатлон. Мировая серия (Эдмонтон, Канада).

28.07-13.08.2017. Пляжный волейбол. Чемпионат мира (Вена, Австрия).

28-30.07.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Германии.

АВГУСТ

04-13.08.2017. Легкая атлетика. Чемпионат мира (Лондон, Великобритания).

05-06.08.2017. Триатлон. Мировая серия (Монреаль, Канада).

08.08.2017. Футбол. Суперкубок УЕФА (Скопье, Македония).

09-26.08.2017. Регби. Чемпионат мира среди женщин (Великобритания).

12-13.08.2017. Триатлон. Кубок мира (Мерида, Мексика).

17-31.08.2017. Баскетбол. Чемпионат Африки среди мужчин (Браззавиль, Конго).

19-27.08.2017. Хоккей на траве. Чемпионаты мира среди мужчин и женщин (Амстердам, Нидерланды).

19-30.08.2017. Летняя Универсиада (Тайбэй, Тайвань).

19.08-09.09.2017. Велошоссе. Vuelta a España (Испания).

21-26.08.2017. Борьба. Чемпионат мира (Франция).

21-27.08.2017. Бадминтон. Чемпионат мира (Глазго, Великобритания).

23-27.08.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира по спринту (Рачице, Чехия).

25-27.08.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Бельгии.

26-27.08.2017. Триатлон. Мировая серия (Стокгольм, Швеция).

28.08-04.09.2017. Современное пятиборье. Чемпионат мира (Каир, Египет).

28.08-11.09.2017. Теннис. Открытый чемпионат США (Нью-Йорк, США).

29.08-03.09.2017. Художественная гимнастика. Чемпионат мира (Италия).

31.08-17.09.2017. Баскетбол. Чемпионат Европы среди мужчин.

СЕНТЯБРЬ

01-03.09.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Италии.

01-25.09.2017. Шахматы. Кубок мира (Тбилиси, Грузия).

02-03.09.2017. Триатлон. Кубок мира (Карловы Вары, Чехия).

02-10.09.2017. Волейбол. Чемпионат Северной Америки среди мужчин (Колорадо-Спрингс, США).

05-10.09.2017. Велоспорт. Чемпионат мира по маунтинбайку (Кэрнс, Австралия).

05-17.09.2017. Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов (Япония).

08-10.09.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира по марафону (Питермарицбург, ЮАР).

09.09.2017. Триатлон. Чемпионат мира по Ironman 70.3 (Чаттануга, США).

13-17.09.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира по слалому (По, Франция).

14-17.09.2017. Триатлон. Мировая серия (Роттердам, Нидерланды).

15-17.09.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Малайзии.

16-23.09.2017. Виндсерфинг. Чемпионат мира (Япония).

17-24.09.2017. Велошоссе. Чемпионат мира (Берген, Норвегия).

17-25.09.2017. Волейбол. Чемпионат Северной Америки среди женщин.

23-24.09.2017. Триатлон. Кубок мира (Уэльва, Испания).

24.09.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Берлин, Германия).

24.09-01.10.2017. Академическая гребля. Чемпионат мира (Сарасота, США).

27.09-09.10.2017. Спортивная гимнастика. Чемпионат мира (Монреаль, Канада).

29.09-01.10.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Сингапура.

30.09.2017. Велошоссе. Giro di Lombardia (Италия).

30.09-01.10.2017. Триатлон. Кубок мира (Косумель, Мексика; Вэйхай, Китай).

ОКТЯБРЬ

06-08.10.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Японии.

07-08.10.2017. Триатлон. Кубок мира (Сарасота, США).

08.10.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Чикаго, США).

08-17.10.2017. Стрельба. Чемпионат Африки (Египет).

13-15.10.2017. Академическая гребля. Чемпионат мира (Франция).

14.10.2017. Триатлон. Чемпионат мира по Ironman (США).

15-22.10.2017. Стрельба из лука. Чемпионат мира (Мексика).

17-25.10.2017. Тяжелая атлетика. Чемпионат мира (Малайзия).

20-22.10.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при США.

28-29.10.2017. Триатлон. Кубок мира (Тхонъён, Южная Корея).

НОЯБРЬ

03-05.11.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Мексика.

04-05.11.2017. Триатлон. Кубок мира (Миязаки, Япония; Буэнос-Айрес, Аргентина).

05.11.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Нью-Йорк, США).

09-12.11.2017. Прыжки на батуте. Чемпионат мира (Болгария).

10-12.11.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Бразилии.

12-19.11.2017. Теннис. Финал Мирового тура АТП (Лондон, Великобритания).

18-26.11.2017. Хоккей на траве. Финал женской Мировой лиги (Новая Зеландия).

24-26.11.2017. Автоспорт. Формула-1. Гран-при Абу-Даби.

28.11-05.12.2017. Тяжелая атлетика. Чемпионат мира (США).

ДЕКАБРЬ

01-17.12.2017. Гандбол. Чемпионат мира среди женщин (Германия).

02-10.12.2017. Хоккей на траве. Финал мужской Мировой лиги (Индия).

06-16.12.2017. Футбол. Клубный чемпионат мира ФИФА (ОАЭ).

08-11.12.2017. Фигурное катание. Финал Гран-при (Марсель, Франция).

10.12.2017. Легкая атлетика. Чемпионат Европы по кроссу (Шаморин, Словакия).

Источник — Sport.ua

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