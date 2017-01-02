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Спортивный календарь на январь

Sport.ua представляет важнейшие спортивные события ближайшего месяца

  • 02.01.2017 14:42
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Informburo.kz
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30.12.2016-06.01.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Германия, Австрия).
31.12.2016-08.01.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Швейцария, Германия, Италия).
01-07.01.2017. Теннис. Кубок Хопмана. (Перт, Австралия).
01-08.01.2017. Теннис. АТР. Qatar Open (Доха, Катар), Chennai Open (Ченнай, Китай), Brisbane International (Брисбен, Австралия). WTA. Brisbane International (Брисбен, Австралия), Shenzhen Open (Шэньчжэнь, Китай), Auckland Open (Окленд, Новая Зеландия).
02-14.01.2017. Автоспорт. Ралли «Дакар» (Парагвай, Боливия, Аргентина).
03-04.01.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок, Лига чемпионов.
03-04.01.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Оберсдорф, Германия).
03-05.01.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира (Загреб, Хорватия).
04.01.2017. Гандбол, мужчины. Квалификация чемпионата Европы.
04-05.01.2017. Баскетбол, женщины. Евролига.
05-06.01.2017. Санный спорт. Чемпионат Европы (Альтенберг, Германия).
05-08.01.2017. Биатлон. Кубок мира (Обергоф, Германия).
06.01.2017. Легкая атлетика. 60° Campaccio-International Cross Country (Сан-Джорджо-су-Леньяно, Италия).
06-08.01.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Италия).
06-08.01.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (Херенвен, Нидерланды).
06-08.01.2017. Бобслей и скелетон. Кубок мира (Альтенберг, Германия).
07.01.2017. Легкая атлетика. Great Edinburgh Cross Country (Эдинбург, Великобритания).
07.01.2017. Сноубординг. Кубок мира (Москва, Россия).
07-08.01.2017. Гандбол, мужчины. Квалификация чемпионата Европы. Женщины. Кубок ЕГФ.
07-08.01.2017. Лыжное двоеборье. Кубок мира (Лахти, Финляндия), Кубок Европы (Норвегия).
07-08.01.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира (Швейцария, Словения).
07-08.01.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок Европы (Титизее-Нойштадт, Германия).
07-08.01.2017. Сноубординг. Кубок Европы (Герлитцен, Австрия).
08.01.2017. Легкая атлетика. 63° Cross Internacional Zornotza (Испания).
09-15.01.2017. Теннис. АТР. Auckland Open (Окленд, Новая Зеландия), Sydney International (Сидней, Австралия). WTA. Sydney International (Сидней, Австралия), Hobart International (Хобарт, Австралия).
10-11.01.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок, Лига чемпионов.
10-11.01.2017. Сноубординг. Кубок мира (Бад-Гастайн, Австрия).
10-15.01.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира (Швейцария, Австрия).
11-12.01.2017. Баскетбол, женщины. Евролига.
11-15.01.2017. Гандбол, мужчины. Квалификация чемпионата Европы. 
11-15.01.2017. Биатлон. Кубок мира (Рупольдинг, Германия).
11-29.01.2017. Гандбол, мужчины. Чемпионат мира (Франция).
12-13.01.2017. Фристайл. Кубок Европы (Валь Торанс, Франция).
12-15.01.2017. Бобслей и скелетон. Кубок Европы (Санкт-Мориц, Швейцария).
13-14.01.2017. Пляжный волейбол. Мировой тур (Пасифик-Харбор, Фиджи).
13-14.01.2017. Сноубординг. Кубок мира (Крайшберг, Австрия).
13-15.01.2017. Шорт-трек. Чемпионат Европы (Турин, Италия).
13-15.01.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Япония, Польша).
13-15.01.2017. Лыжное двоеборье. Кубок мира (Валь-ди-Фьемме, Италия).
13-15.01.2017. Фристайл. Кубок мира (США, Франция, Италия).
13-15.01.2017. Бобслей и скелетон. Кубок мира, чемпионат Европы (Винтенберг, Германия).
13-22.01.2017. Футбол, мужчины. Центральноамериканский кубок (Панама).
14.01.2017. Легкая атлетика. «Мемориал Демьянюка» (Львов). IAAF Antrim International Cross Country (Антрим, Великобритания).
14-15.01.2017. Гандбол, женщины. Кубок ЕГФ.
14-15.01.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Доббиако, Италия).
14-15.01.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок Европы (Гармиш-Партенкирхен, Германия).
14-15.01.2017. Лыжное двоеборье. Кубок Европы (Финляндия).
14-15.01.2017. Сноубординг. Кубок Европы (Пюи-Сен-Венсан, Франция).
14.01-05.02.2017. Футбол, мужчины. Кубок африканских наций (Габон). 
15.01.2017. Легкая атлетика. Cross Internacional de Italica (Севилья, Испания). 40° Cross della Vallagarina (Италия). Abdijcross 2017 (Керкраде, Нидерланды).
16-17.01.2017. Дзюдо. Открытый Континентальный Кубок (Тунис, Тунис).
16-22.01.2017. Сноубординг. Кубок мира (Швейцария, США).
16-29.01.2017. Теннис. АТР, WTA. Australian Open (Мельбурн, Австралия).
17-18.01.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок, Лига чемпионов.
17-22.01.2017. Велошоссе. Tour Down Under (Австралия).
17-22.01.2017. Настольный теннис. Мировой тур (Будапешт, Венгрия).
17-22.01.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира (Германия, Австрия).
18-19.01.2017. Баскетбол, женщины. Евролига, Еврокубок.
19-20.01.2017. Бобслей и скелетон. Кубок Европы (Альтенберг, Германия).
19-21.01.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Япония).
19-22.01.2017. Биатлон. Кубок мира (Антхольц-Антерсельва, Италия).
20-21.01.2017. Сноубординг. Кубок Европы (Италия).
20-22.01.2017. Стрельба из рука. Кубок мира в помещениях (Ним, Франция).
20-22.01.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Польша).
20-22.01.2017. Фристайл. Кубок Европы (Санкт-Антон-ам-Арльберг, Австрия).
20-22.01.2017. Бобслей и скелетон. Кубок мира (Санкт-Мориц, Швейцария).
20-22.01.2017. Фехтование, мужчины. Шпага, Кубок мира (Барселона, Испания). Рапира, Кубок мира (Париж, Франция).
21-22.01.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Открытый чемпионат Новой Зеландии по слалому (Мангахао, Новая Зеландия).
21-22.01.2017. Триатлон. Зимний кубок Европы (Румыния).
21-22.01.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Швеция).
21-22.01.2017. Лыжное двоеборье. Кубок мира (Шо-Нёв, Франция), Кубок Европы (Эстония).
21-22.01.2017. Фристайл. Кубок мира (Канада, Франция).
21-29.01.2017. Пляжный футбол. Чемпионат Азии (ОАЭ).
22.01.2017. Легкая атлетика. Cinque Mulini (Сан-Витторе-Олона, Италия). Cross Cup de la Province de Liege (Анню, Бельгия). Juan Muguerza Cross Country Race (Эльгойбар, Испания).
22-24.01.2017. Дзюдо. Гран-при (Гавана, Куба).
24.01.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира (Италия, Австрия).
24-25.01.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок, Лига чемпионов.
24-25.01.2017. Сноубординг. Кубок Европы (Вар, Франция).
24-26.01.2017. Бобслей и скелетон. Кубок Европы (Винтенберг, Германия).
25-26.01.2017. Баскетбол, женщины. Евролига, Еврокубок.
25-28.01.2017. Сноубординг. Кубок мира (Италия, Словения).
25-29.01.2017. Фигурное катание. Чемпионат Европы (Острава, Чехия).
25-29.01.2017. Биатлон. Открытый чемпионат Европы (Душники-Здруй, Польша).
26.01.2017. Велошоссе. Trofeo Santanyi-SesSalines-Campos (Испания).
26-27.01.2017. Фристайл. Кубок Европы (Ленк-им-Зимменталь, Швейцария).
26-28.01.2017. Фристайл. Кубок мира (Канада, Италия).
26-28.01.2017. Фехтование, женщины. Шпага, Кубок мира (Хайденхайм, Германия).
26-29.01.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира (Германия, Италия).
27.01.2017. Велошоссе. Trofeo Alcudia (Испания).
27-28.01.2017. Легкая атлетика. Командный чемпионат Украины, Командный чемпионат Украины по многоборьям (Запорожье).
27-29.01.2017. Санный спорт. Чемпионат мира (Инсбрук, Австрия).
27-29.01.2017. Гандбол, женщины. Лига чемпионов, Кубок ЕГФ.
27-29.01.2017. Конькобежный спорт. Кубок мира (Берлин, Германия).
27-29.01.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Румыния, Германия).
27-29.01.2017. Лыжное двоеборье. Кубок мира (Зефельд-ин-Тироль, Австрия).
27-29.01.2017. Бобслей и скелетон. Кубок мира (Кёнигсзе, Германия).
28.01.2017. Легкая атлетика. New Balance Indoor Grand Prix (Бостон, США).
28.01.2017. Велошоссе. Trofeo Serra de Tramuntana (Испания).
28.01.2017. Триатлон. Зимний чемпионат Европы (Отепяя, Эстония).
28-29.01.2017. Футзал. Товарищеские матчи национальных сборных Украины и Испании (Киев).
28-29.01.2017. Велокросс. Чемпионат мира (Санем, Люксембург).
28-29.01.2017. Регби-7. Мировая серия (Веллингтон, Новая Зеландия).
28-29.01.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Фалун, Швеция).
28-29.01.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок Европы (Бишофсхофен, Австрия).
28-29.01.2017. Фристайл. Кубок Европы (Альбье-Mонрон, Франция).
28-29.01.2017. Сноубординг. Кубок Европы (Германия, Франция).
29.01.2017. Легкая атлетика. San Sebastian Cross Country (Сан-Себастьян, Испания). 
29.01.2017. Велошоссе. Cadel Evans Great Ocean Road Race (Австралия). GP d'Ouverture La Marseillaise (Франция). Trofeo Palma de Mallorca (Испания).
29.01-05.02.2017. Хоккей с мячом. Чемпионат мира (Сандвикен, Швеция).
29.01-08.02.2017. Зимняя Универсиада (Алматы, Казахстан).
30-31.01.2017. Дзюдо. Открытый Континентальный Кубок (София, Болгария).
30.01-05.02.2017. Теннис. АТР. Кубок Дэвиса. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy (Санкт-Петербург, Россия), Taiwan Open (Тайбэй, Тайвань).
31.01.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира (Стокгольм, Швеция).
31.01-01.02.2017. Сноубординг. Кубок Европы (Марибор, Словения).
 

Источник — Sport.ua

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