Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей УСТЮГОВ: «Я не люблю вопросы про допинг»

Российский лыжник утверждает, что он чист перед законом

  • 02.01.2017 15:56
  • 226 просмотров
  • 0 комментария
Метки
facecollection.ru. Сергей Устюгов
© facecollection.ru. Сергей Устюгов

Россиянин Сергей Устюгов отметил в интервью норвежским СМИ, что на него не давят истории с допинговыми скандалами вокруг российского спорта. 24-летний спортсмен выиграл две первые гонки в рамках «Тур де Ски».

 – Честно говоря, не знаю, как на меня смотрят другие спортсмены, – цитирует VG Устюгова. – Возможно, кто-то смотрит странно на меня. Я не видел этого.

Конечно, я доволен своими результатами. Мне нравится бороться и побеждать. Хочу выиграть «Тур де Ски». Сделаю для этого все.

– Считаете, на вас лежит подозрение, учитывая все проверки?
– Возможно, это из-за паспорта крови или из-за чего-нибудь еще. Но я не чувствую никакого давления со стороны антидопинговых органов.

– Можете ли вы сказать, что чисты?
– Да, могу.

– Можно ли быть русским, выигрывать и не попадать под подозрения?
– Я не люблю такие вопросы. Неприятно слышать, что если ты русский и хорошо выступаешь, то, вероятно, под допингом. Мне не нравится, что люди так думают и задают такие вопросы. Мои товарищи, которые остались дома, смотрят гонки по телевизору, дают мне силы. Я выступаю и за них.

– Шлют ли они вам сообщения?
– Да, они желают мне удачи. Они рады, когда я побеждаю. Мы с ними близки.

Источник — Спорт-Экспресс в России

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.