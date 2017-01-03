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ВАДА подозревает 200 российских атлетов в употреблении допинга

ИААФ рассмотрит доклад антидопингового агентства

  • 03.01.2017 21:20
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) получила от независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) около 200 имен российских легкоатлетов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил.

— ИААФ было перенаправлено около 200 фамилий российских атлетов от команды Макларена. ИААФ получила доступ к доказательствам и сведениям из доклада и из других источников в отношении спортсменов, которые будут претендовать на статус нейтрального атлета в соответствии с критериями допуска к международным стартам, — говорится в пресс-релизе ИААФ.

Напомним, что во вторник ИААФ опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом.

Источник — Sportbox

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