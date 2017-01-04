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Олег ВЕРНЯЕВ: «Последний раз я был в Донецке еще в 2012 году»

Украинский гимнаст — о ситуации на Донбассе

  • 04.01.2017 10:58
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Sport.ua. Олег Верняев
© Sport.ua. Олег Верняев

Український гімнаст Олег Верняєв, який завоював «золото» і «срібло» на Олімпіаді в Ріо, розповів про причини, що не дають потрапити в Донецьк на протязі останніх років.

«Чи їздив я у рідний Донецьк? Ні. Дуже хочу, але як туди поїдеш. У мене вкрали дім, друзів, родичів, рідне місто... Це боляче. Востаннє я був у Донецьку ще у 2012 році. Я ж у 18 років переїхав до столиці тренуватися до Геннадія Сартинського, згодом і батьки мої сюди переїхали. Дуже тягне походити по вуличках, на яких ріс, зайти у школу, яка дала мені квиток у великий спорт, але у мене це все відібрали», - сказав Верняєв.

Источник — ПлюсСпорт

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