Итоги спортивного года для Украины. Часть вторая

© Getty Images. Олег Верняев

Итоги первой половины 2016-го года смотрите здесь.

Июль

6 июля

Украинский пловец Андрей Говоров стал победителем на Открытом чемпионате Франции. На дистанции 50 метров баттерфляем 24-летний пловец показал время 22.69, установив рекорд Украины.

6 – 10 июля

На чемпионате Европы по легкой атлетике, который прошел в Амстердаме, лишь Наталье Прищепе удалось порадовать украинских болельщиков, взяв «золото» на 800 метровке.

10 июля

Юлия Елистратова добыла серебряную медаль на очередном этапе Кубка мира по триатлону в венгерском Тисауйвароше.

Елистратова показала результат в 1:00:20, обеспечив себе второе место.

23 июля

Александр Гвоздик завоевал титул NABF в полутяжелом весе, победив Томми Карпенси.

Август

5- 18 августа

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная Украины завоевала всего 11 медалей, что стало худшим нашим показателем на Летних Олимпиадах за историю независимостей. Тем не менее, 11 медалей – одновременно и повод для гордости, особенно когда вспоминаешь эти драматические финалы.

«Золото» добыли Олег Верняев в спортивной гимнастике и Юрий Чебан в гребле на каноэ.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись стрелок Сергей Кулиш, Олег Верняев, борец Жан Беленюк, Павел Тимощенко в современном пятиборье, а также женская команда по фехтованию (Воронина, Комащук, Кравацкая, Харлан).

«Бронзу» добыли Ольга Харлан, Богдан Бондаренко в прыжках в высоту, Анна Ризатдинова и гребцы Тарас Мищук/Дмитрий Янчук.

25 августа

На этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне победила женская эстафета 4х100. Чемпионками стали Олеся Повх, Наталья Погребняк, Кристина Стуй и Елизавета Брызгина.

27-28 августа

В первый день этапа Кубка мира по плаванию в Шартре (Франция) украинская спортсменка Дарья Зевина завоевала две медали.

В плавании на 200 метров на спине украинка установила рекорд Кубка мира, финишировав с результатом 1:59.35.

На расстоянии в 50 метров Дарья Зевина показала время 26.43 и завоевала «серебро».

Во второй день этапа Кубка мира Андрей Говоров завоевал «серебро» с рекордом Украины – 21,11 в 50 метров вольным стилем, а Зевина на 100 метров на спине стала третьей.

29 августа

На этапе Кубка Европы по триатлону в Карловых Варах победу праздновала Юлия Елистратова, которая выиграла на финише всего одну секунду.

Сентябрь

2-3 сентября

Дарья Зевина на этапе Кубка мира в Москве выиграла две «золотых» медали – в заплывах на 50 и 200 метров на спине.

13 сентября

В Баку состоялась шахматная Олимпиада, на которой добыли медали украинские гроссмейстеры.

Мужская сборная стала в итоговом рейтинге второй, а женская – третьей.

17 сентября

Александр Усик в бою за титул чемпиона мира по версии WBO по очкам победил поляка Кшиштофа Гловацки

Октябрь

4 октября

Удачным выдался сезон для Дарьи Зевиной. На этапе Кубка мира в Дубаи украинка добыла «золото» в заплыве на 200 метров на спите и «серебро» на 50-метровке.

7 октября

Елена Костевич завоевала бронзовую награду в финале Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходил в Болонье.

Украинка заняла 3 место в стрельбе из пистолета на 25 м.

13 октября

Олимпийский чемпион-2000 украинец Николай Мильчев занял второе место в ските в финале Кубка мира по стендовой стрельбе.

16 октября

Юлия Елистратова стала второй на этапе Кубка Европы по триатлону, который проходил в турецкой Алании.

23 октября

На этапе Кубка мира по фехтованию женская сборная Украины стала третьей среди шпажисток.

Состав украинской команды: Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Фейби Бежура и Анфиса Почкалова.

25 октября

На чемпионате Европы по велосипедному спорту Любовь Басова стала чемпионкой континента в кейрине. Андрей Винокуров завоевал «серебро» в кейрине и «бронзу» в спринте.

22-26 октября

На этапах Кубка мира в Сингапуре и Токио добыли награды Дарья Зевина и Михаил Романчук. В активе Зевиной «серебро» и три «бронзы», а у Романчука – три «золота».

30 октября

Богдан Никишин стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Берне. Украинский фехтовальщик финишировал третьим на соревнованиях шпажистов.

Ноябрь

4 ноября

Тарас Шелестюк защитил титул WBO NABO, по очкам одолев американца Хайме Эрреру.

6 ноября

Любовь Басова завоевала «серебро» в спринте на этапе Кубка мира по велоспорту в Глазго.

8 ноября

Инна Кашина выиграла соревнования по спортивной ходьбе. Нашей спортсменке не было равных на дистанции в 5000 метров.

12 ноября

Украинская шпажистка Фейби Бежура выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходил в Сучжоу (Китай).

День спустя «золото» взяла сборная Украины в командных соревнованиях.

19 ноября

Александр Гвоздик защитил титул NABF в полутяжелом весе в бою с Айзеком Чилембой.

21 ноября

Украинская команда по фехтованию на саблях в составе Елены Ворониной, Александры Мамонтовой, Ольги Жовнир и Елены Прокуды завоевали серебро на этапе Кубка мира в Орлеане, Франция.

21 ноября

В немецком Котбусе на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике Игорь Радивилов добыл две золотых медали, а Ангелина Кислая – «бронзу».

26 ноября

Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, нокаутировав Николаса Уолтерса.

Декабрь

11 декабря

Женская сборная Украины по биатлону в составе Ирины Вавринец, Юлии Джимы, Елены Пидгрушной и Анастасии Меркушиной завоевала бронзовую медаль в эстафетной гонке н этапе Кубка мира в Поклюке.

17 декабря

Александр Усик в Америке провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в поединке с южноафриканцем Табисо Мчуну.

28 декабря

На ленточке уходящего года Анна Музычук и Василий Иванчук смогли стать чемпионами мира по быстрым шахматам в Катаре. Украинская шахматистка обеспечила себе победу за тур до финиша турнира, а Иванчук в последнем туре смог удержать свое лидерство, впервые в своей карьере завоевав титул чемпиона мира. Причем, Музычук стала чемпионкой мира в рапиде и блице.

Источник — Sport.ua

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