В рейтинге ФИДЕ — 13 шахматистов Украины

Возглавляет список чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2840).
Рейтинг-лист шахматистов Украины возглавляет Павел Эльянов (2755). Четверо украинских гроссмейстеров имеют рейтинг 2700 и выше. В мировую сотню входят 7 шахматистов Украины: Павел Эльянов (2755), Василий Иванчук (2752), Руслан Пономарев (2709), Юрий Криворучко (2701), Антон Коробов (2689), Александр Арещенко (2679), Александр Моисеенко (2661).
В сотню сильнейших шахматисток мира входят 6 представительниц Украины: Анна Музычук (2558), Мария Музычук (2546), Наталья Жукова (24470), Анна Ушенина (2444), Инна Гапоненко (2407), Татьяна Василевич (2372).
В списке ста сильнейших юношей четверо украинцев: Владимир Ветошко, Евгений Штембуляк, Павел Воронцов, Кирилл Шевченко.
В сотне сильнейших девушек трое украинок: Юлия Осьмак, Елена Мартынкова и Мария Бердник.
Источник — ФИДЕ
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