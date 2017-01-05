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Чемпион Украины сыграет против клубов Бундеслиги

«Мотор» начал подготовку ко второй части сезона

  • 05.01.2017 12:19
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ГК Мотор
© ГК Мотор
После небольшого новогоднего отпуска «Мотор» 4 января возобновил тренировки. Впереди у команды продолжительные сборы с выездами на матчи в Германию и Беларусь. Перед «Мотором» по-прежнему стоят амбициозные цели во внутреннем чемпионате и Лиге чемпионов, которая для запорожцев возобновится 12 февраля последней игрой групповой стадии и матчами раунда плей-офф в начале марта.  
 
Геннадий Касай, директор СК «Мотор Сич»: 
— На встрече с командой я поблагодарил игроков за удачную первую часть сезона, но напомнил, что наши задачи еще не выполнены. Мы должны выиграть чемпионат Украины, а в Лиге чемпионов пройти в плей-офф первого соперника — «Монпелье» или «Ла Риоху» - и не только его. 
 
На утренней тренировке по ОФП в Запорожском легкоатлетическом манеже были все игроки кроме 4-х российских сборников (Сергея Шельменко, Виктора Киреева, Глеба Калараша, Игоря Сороки) и белоруса Бориса Пуховского, которые в составе своих национальных команд готовятся к чемпионату мира-2017 (Турнир завершится 29 января). Также не было, заболевшего гриппом Александра Шевелева. Он вернется через неделю. Сергей Бурка отпросился с утренней тренировки, но будет на вечерней. Вместе с нами тренируются Владислав Донцов и Сергей Орловский. Мы подтянем их физическую подготовку, поле чего они вернуться в аренду. 
 
«Мотор» сохранил весь состав, который был в первой половине сезона, но должен прибавить за счет внутренних резервов – после травм и лечения вернутся Сергей Бурка, Лев Целищев, Александр Шевевлев. 
 
Сейчас тренируемся в Запорожье в двухразовом режиме: утром – ОФП, вечером – игровая тренировка. 17 января команда улетает на 14-дневный сбор в Германию, где проведем ряд игр с клубами немецкой Бундеслиги и первого дивизиона немецкого чемпионата. 2 февраля «МОТОР» вернется в Запорожье. Далее надеемся сыграть матч чемпионата Украины, а 12 февраля у нас матч на выезде против «Хольстебро» в Лиге чемпионов. Наш план в том, чтобы играть в ритме Лиги чемпионов. Поэтому до матчей стыкового раунда плей-офф мы 18 февраля съездим на два контрольных поединка против «СКА-Минск», а на 25 февраля запланирован наша встреча с ZTR в чемпионате. 
 
Напомним, что «Мотор»  досрочно обеспечил себе выход из группы в Лиге чемпионов. Соперником команды в стыковом раунде плей-офф станет либо французский «Монпелье», что является наиболее вероятным вариантом, либо испанская «Ла Риоха». Поединки стыкового раунда плей-офф пройдут 1-5 марта – первый матч, 7-12 марта – второй матч. 

Источник — ГК Мотор

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