Чемпион Украины сыграет против клубов Бундеслиги

© ГК Мотор

После небольшого новогоднего отпуска «Мотор» 4 января возобновил тренировки. Впереди у команды продолжительные сборы с выездами на матчи в Германию и Беларусь. Перед «Мотором» по-прежнему стоят амбициозные цели во внутреннем чемпионате и Лиге чемпионов, которая для запорожцев возобновится 12 февраля последней игрой групповой стадии и матчами раунда плей-офф в начале марта.

Геннадий Касай, директор СК «Мотор Сич»:

— На встрече с командой я поблагодарил игроков за удачную первую часть сезона, но напомнил, что наши задачи еще не выполнены. Мы должны выиграть чемпионат Украины, а в Лиге чемпионов пройти в плей-офф первого соперника — «Монпелье» или «Ла Риоху» - и не только его.

На утренней тренировке по ОФП в Запорожском легкоатлетическом манеже были все игроки кроме 4-х российских сборников (Сергея Шельменко, Виктора Киреева, Глеба Калараша, Игоря Сороки) и белоруса Бориса Пуховского, которые в составе своих национальных команд готовятся к чемпионату мира-2017 (Турнир завершится 29 января). Также не было, заболевшего гриппом Александра Шевелева. Он вернется через неделю. Сергей Бурка отпросился с утренней тренировки, но будет на вечерней. Вместе с нами тренируются Владислав Донцов и Сергей Орловский. Мы подтянем их физическую подготовку, поле чего они вернуться в аренду.

«Мотор» сохранил весь состав, который был в первой половине сезона, но должен прибавить за счет внутренних резервов – после травм и лечения вернутся Сергей Бурка, Лев Целищев, Александр Шевевлев.

Сейчас тренируемся в Запорожье в двухразовом режиме: утром – ОФП, вечером – игровая тренировка. 17 января команда улетает на 14-дневный сбор в Германию, где проведем ряд игр с клубами немецкой Бундеслиги и первого дивизиона немецкого чемпионата. 2 февраля «МОТОР» вернется в Запорожье. Далее надеемся сыграть матч чемпионата Украины, а 12 февраля у нас матч на выезде против «Хольстебро» в Лиге чемпионов. Наш план в том, чтобы играть в ритме Лиги чемпионов. Поэтому до матчей стыкового раунда плей-офф мы 18 февраля съездим на два контрольных поединка против «СКА-Минск», а на 25 февраля запланирован наша встреча с ZTR в чемпионате.

Напомним, что «Мотор» досрочно обеспечил себе выход из группы в Лиге чемпионов. Соперником команды в стыковом раунде плей-офф станет либо французский «Монпелье», что является наиболее вероятным вариантом, либо испанская «Ла Риоха». Поединки стыкового раунда плей-офф пройдут 1-5 марта – первый матч, 7-12 марта – второй матч.

Источник — ГК Мотор

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.