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Француз Робер Маршан в 105 лет установил спортивный рекорд

Маршан - чемпион среди велосипедистов старше 105 лет

  • 05.01.2017 18:14
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AFP
© AFP
Француз Робер Маршан установил рекорд в своей возрастной категории, проехав 22,5 километра по треку французского национального велодрома за один час. Теперь Маршан - чемпион среди велосипедистов старше 105 лет. Чемпионский титул в категории «от 100 до 105» принадлежит ему с 2012 года.
 
«Я здесь не для того, чтобы стать чемпионом, а чтобы доказать, что в 105 лет человек еще может кататься на велосипеде», - заявил Маршан после заезда.
 
По признанию самого велосипедиста, проехать дистанцию он «мог бы и лучше». По итогам заезда велосипедист чувствует себя хорошо. «Ноги не болят. Немного болят руки, но это из-за ревматизма», - поделился он с журналистами.
 
В 2012 году Маршан завоевал чемпионство в категории спортсменов старше 100 лет, проехав за час 26,9 километров.
 
«Я уже не в той форме, в которой был раньше», - посетовал он.
На вопрос о том, как ему удается в своем возрасте оставаться в такой физической форме, Маршан ответил, что главное - правильная диета.
 
Он советует есть много овощей и фруктов, немного мяса и не пить много кофе. Сам Маршан вдобавок проводит по часу в день на велотренажере.
 
Маршан родился в 1911 году. Во время Второй мировой он попал в плен к нацистам. После окончания войны работал на плантациях сахарного тростника в Венесуэле и дровосеком в Канаде.
 
Как спортсмен Маршан представлял свою страну на международных гимнастических соревнованиях, а также занимался боксом.

Источник — BBC

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