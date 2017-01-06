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Анна МУЗИЧУК: «До повного щастя бракує чемпіонства у класичних шахах»

Українка тріумфально виступила в Досі, вигравши чемпіонати у швидких шахах і у бліці

  • 06.01.2017 02:13
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Анна МУЗИЧУК: «До повного щастя бракує чемпіонства у класичних шахах»
Тріумфальним виступом стриянки Анни Музичук завершилися чемпіонати світу з швидких шахів серед жінок. У Досі (Катар) Анна зуміла двічі стати чемпіонкою світу, здолавши усіх суперниць у швидких шахах і у бліці. В останньому виді програми Анна підтвердила звання чемпіонки світу, а у рапіді перемогла вперше.

- Анно, чи зрозуміла уже новому році те, що накоїла у Катарі ще у минулому?
- Так. Можна сказати, що це зрозуміла ще після останньої партії турніру. Звісно, була дуже рада, оскільки вдалося здобути максимальний результат. Якщо відверто, то після змагань з бліцу відчувала сильну втому і дуже хотіла додому.
 
- Як готувалася до турнірів?
- До турнірів з швидких шахів кожен гравець готується по-особливому. Підготовка кожного гросмейстера відрізняється, адже розробленої стратегії підготовки до таких турнірів немає ніде. У класиці усе набагато простіше, оскільки ти протягом одного дня граєш одну партію і готується під конкретного суперника.
 
- Турнір з бліцу для тебе дався важче, оскільки своє чемпіонство ти оформила фактично в останніх турах.
- Можна і так сказати. Турнір з бліцу відбувався після рапіду, тому головним моїм завданням було справитися з тими емоціями, які у мене були після перемоги у рапіді. Було стільки привітань, що навіть не змогла усім відписати. Якби це робила, перед турніром з бліцу не спала б взагалі. Частково вдалося справитися з емоціями, але, мабуть, не одразу, оскільки певна ейфорія була присутня. Почала турнір з нічиїх, після чого вдалося знайти свою гру і піднятися в турнірній таблиці. Було непросто, однак рада, що мені вдалося фінішувати першою. У рапіді усе було простіше, оскільки вдалося вдало стартувати і на одному диханні пройти усю дистанцію. У перших чотирьох турах вдалося здобути максимальний результат – чотири очки зі стількох можливих. Пізніше було легше, оскільки розуміла, що перше місце я повинна втримати, відрив від суперниць складав більше одного очка.

 
- Останні партії у рапіді ти звела до нічиїх. Грати на перемогу уже не було потреби?
- Не потрібно було ризикувати. Розуміла, якщо зіграю внічию, то цей результат мене наблизить до перемоги на турнірі. Якщо б потрібно було грати на перемогу, я б це робила. Вважаю, що поступила правильно, оскільки був ризик програти, а цей результат міг би вплинути на турнірну таблицю. Незважаючи на це, розуміла, що є фавориткою змагань, тому свій клас потрібно було підтверджувати.
 
- Ти виграла чемпіонат світу з швидких шахів, з рапіду, а твоя сестра є чемпіонкою світу з класичних шахів. Зважаючи на це, у сім’ї Музичуків тепер є усі титули у жіночих шахах. Від цього радість особлива?
- Вона буде більшою, якщо мені вдасться виграти чемпіонат світу з класики. Хочу зробити це цього року, шанс такий у мене буде. Головне добре підготуватися до змагань в Ірані і відповідно там виступити.
 
- Розкажи про особливості гри в класичні шахи, рапід та бліц.
- В бліц граю найсильніше. Там, як і зрештою, і в рапіді, немає багато часу на роздуми, потрібно швидко прораховувати конкретні ходи, робити швидкі розрахунки, ну і, звісно, не робити серйозних помилок. Протягом одного дня ти проводиш багато партій, у тебе немає можливості підготуватися до конкретного суперника, як, скажімо, у класиці. Там усе по-іншому. В один день ти граєш одну партію і до кожного суперника можеш підготуватися індивідуально.
 
- У Досі не грала твоя сестра Марія. Як це вплинуло на твій результат? Чи легше тобі грати на турнірах, коли сестра поруч?
- Думаю, що так. Завжди хочеться з кимось поговорити (сміється). У Катар вона вирішила не летіти, оскільки їй не оплачували ці змагання. Це рішення прийняла суто вона, на неї я не мала жодного впливу. Я їй говорила, щоб вона їхала за свої кошти, однак це ні на що не вплинуло. Була б Марія – було б інше жеребкування і хтозна якби він склався для мене…
 
- Як тобі організація змагань в Катарі?
- Сподобалася. У Катарі була вперше. Можу сказати, усе було на найвищому рівні. Жили у 49-поверхому готелі, навпроти якого будуть стадіон до чемпіонату світу з футболу. Саме місто не вдалося повністю оглянути, оскільки забракло часу.
 
- Чи здивувала тебе перемога Василя Іванчука у рапіді?
- Дуже рада за Василя Михайловича. Він усім довів, що є сильним гросмейстером. Його перемога є особливо важливою, особливо якщо врахувати той факт, що конкуренція у чоловічих шахах є значно вищою, аніж у жіночих. Перемогти у будь-якому турнірі є справді складно. Рада, що Василю Іванчуку це вдалося.
 
- Мабуть, саме через конкуренцію гонорари за перемогу у змаганнях чоловіків є в рази вищими (за перемогу у рапіді чи у бліці на чемпіонаті світу переможець у чоловіків отримував 40 тисяч доларів, у жінок – 10 – Авт.)?
- Можливо. Звичайно, це питання не до мене, але було б правильніше, якби у жіночих турнірах організатори збільшували гонорари.
 
- В одному з своїх інтерв’ю Василь Іванчук розповів, що у Досі є чимало шахових та шашкових клубів. Тобі вдалося у них побувати?
- Ні. Втім, якщо б мала таку можливість, обов’язково нею б скористалася. Знаю, що Іванчук розповідав про шашкові клуби. Він також захоплюється цією грою, у нього навіть є рейтинг у шашках, неодноразово грав на турнірах. Наскільки мені відомо, він просив організаторів показати йому у Досі саме шашкові клуби.
 
- Тобі особисто шашки до вподоби?
- Не можу сказати, що я від них в захваті. Там також є кілька видів шашок, тому гра має свої особливості. Іванчук намагався мені усе пояснити, але з першого разу вдалося запам’ятати не все (сміється).

Богдан ПАСТЕРНАК

Источник — Гал-інфо

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