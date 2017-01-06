Мария Музычук пропустила ЧМ по быстрым шахматам из-за нехватки средств

© gazeta.lviv.ua. Мария Музычук

Чемпіонка світу зі швидких шахів Анна Музичук розповіла чому її сестра Марія пропустила змагання в Катарі.

- У Досі не грала твоя сестра Марія. Як це вплинуло на твій результат? Чи легше тобі грати на турнірах, коли сестра поруч?

- Думаю, що так. Завжди хочеться з кимось поговорити. У Катар вона вирішила не летіти, оскільки їй не оплачували ці змагання. Це рішення прийняла суто вона, на неї я не мала жодного впливу. Я їй говорила, щоб вона їхала за свої кошти, однак це ні на що не вплинуло. Була б Марія – було б інше жеребкування і хтозна якби він склався для мене.

Нагадаємо, українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою світу з рапіду та бліцу під час світової першості, що відбувалась у грудні 2016 року в Катарі.

Источник — Гал-інфо

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