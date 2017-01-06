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Россиянин установил новый рекорд лыжной гонки Тур де Ски

Сергей Устюгов выиграл пять этапов подряд

  • 06.01.2017 16:21
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РИА Новости. Сергей Устюгов
© РИА Новости. Сергей Устюгов
Россиянин Сергей Устюгов одержал рекордную пятую победу в индивидуальной лыжной гонке на 10 км свободным стилем. Соревнования проходили в итальянском Тоблахе.
 
До него предыдущий рекорд числился за норвежцем Мартином Йонсруда Сундбю, который приходил первым четыре этапа подряд в прошлом году.
 
Устюгов выиграл со временем 21 минута 47,9 секунды. Следом за ним финишировал француз Морис Манифика (+0,4) и норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6).

Источник — Р-Спорт

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