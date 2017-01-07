Галичанка провела перші тренування у новому році

Гандболісти львівської «Галичанки» провели перші тренування у новому 2017 році і продовжили підготовку до ігор четвертого туру Балтійської ліги, що наприкінці січня відбудуться у Вільнюсі.

На початку року під керівництвом тренерів Тетяни Штефан та Анжели Савченко діючі чемпіонки України тренувалися по одному-два рази на день. На Різдво дівчата отримають кілька днів вихідних. Збереться команда у Львові у понеділок, 9 січня, і продовжить підготовку до ігор престижного міжнародного турніру.

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