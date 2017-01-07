Анна МУЗЫЧУК: «Рада, что наконец-то выиграла чемпионат мира в рапиде»

© chessdom.com. Анна Музычук

Шикарный подарок накануне Нового года сделала Украине львовская шахматистка. В далеком и теплом Катаре она выиграла два чемпионата мира кряду – в рапиде и блице.

Что помогло сделать золотой дубль, почему экс-украинка, а ныне россиянка Екатерина Лагно не попала даже в тройку призеров, как Анна чуть было не опоздала к новогодней елке – об этом в ее ответах.

«А ведь 31-го декабря мы были в аэропорту Стамбула»

— Аня, известно, что вы с сестрой Маричкой любите праздновать Новый годдома (сестры-чемпионки родились и выросли в Стрыю, но сейчас живут с родителями во Львове)? Спешили из Дохи со всех ног?

— Конечно же, очень любим праздник, это правда. И елку наряжать, и готовиться. Но сейчас так получилось – сплошные турниры, меня попросту не было дома. Потом целый день в дороге, перелеты. Прилетела только 31-го вечером, хорошо, родители встретили в аэропорту. Поэтому никак не могла помочь им в предпраздничных приготовлениях.

Но они и сами чудесно справились, подготовились. Маричка помогла.

— Война в Сирии, теракты в Стамбуле, сумасшедшие боевики не жалеют даже единоверцев-мусульман. Подобные моменты не смущали?

— Знаете, а мы ведь как раз возвращались через Стамбул. Конечно, никто еще не знал, что случиться в это новогоднюю ночь, но именно в этот раз мы летели с пересадкой в этом турецком аэропорту. Но как-то обошлось…

— Желание в 12 часов ночи с бокалом шампанского в руке загадываете?

— Это больше похоже не на какой-то новогодний ритуал, а на анализ прошедшего года (улыбается). Вспоминаю, что получилось, что нет, какие были успехи и титулы, когда правильно играла, а где недоработала. Просто люблю анализировать прошедшее время. Исходя из этого,и загадываю определенные желания уже на следующий год.

— Сложно одним словом подытожить все 365 минувших дней, но финиш получился блестящим. Согласны?

— Ну, получилось вроде неплохо.

— Были ли какие-то околоспортивные предпосылки для столь уверенного выступления? Вот в свое время вы рассказывали мне, что как-то соревновалась в Китае, и там все было для вас непривычным – климат, кухня, люди. До Катара ты уже бывала на Ближнем Востоке?

— Нет, это была моя первая поездка в Катар, и вообще в арабскую страну. Но в плане питания, ничего такого необычного не случалось – был шведский стол, и множество блюд самых разных кухонь. Доха – очень современный город, все в новом стиле, много новейших технологий.

— И что впечатлило больше всего?

— Гостиничный номер. Там такое интересное управление всем, что словами не описать. Да и сам отель очень понравился, уникальный такой. Кстати, из номера много чего видно, например, стадион, который будет принимать матчи чемпионата мира-2020 по футболу.

Организация соревнований впечатлила. И прием участников, и транспорт, и зал для игры был прекрасно обустроен. Много места и для женщин, и для мужчин, в этом плане Катар очень выгодно отличался.

«Две ошибки Дзагнидзе принесли мне нежданную победу»

— В 2014-ом году вы уже становились чемпионкой мира. Ехали в Доху повторить успех, или просто хорошо выступить?

— Ой, если честно, ехала наконец-то выиграть этот чемпионат. В блице у меня действительно уже был титул, а вот в быстрых шахматах победить никогда не получалось. Вот и настраивалась впервые в карьере стать сильнейшей именно в рапиде.

— Тогда вы принесли чемпионскую корону сборной Словении, за которую в то время выступали. Сейчас были другие эмоции?

— Тогда я впервые блиц выиграла, конечно, были эмоции. Сейчас таких уже не было, наверное, опыт уже сказывается (улыбается).А вот после победы в рапиде, это же в первый раз, эмоции были сильными, необычными.

— С самого начала турнира по быстрым шахматам вы ушли в отрыв. В итоге, стала чемпионкой досрочно. Это самая верная тактика для таких турниров, или просто где-то повезло, обстоятельства удачно сложились?

— До начала подобных турниров никто не знает, как все в итоге сложится. Поэтому выбирать стратегию на весь турнир напрасная трата времени. У меня в рапиде действительно получился очень хороший старт, я выиграла первые четыре партии, и продолжала лидировать вплоть до последнего тура. Так сложилось, что за тур до завершения соревнований я досрочно стала чемпионкой.

— Против кого из соперниц провели самую сложную партию на чемпионате?

— В быстрые шахматы, наверное, партия против Наны Дзагнидзе, мы ее примерно в середине разыграли. Я играла черными, и у меня была не очень хорошая позиция. Думала, что проиграю, потому, как с начала отставала. А потом она ошиблась, и я уравняла позиции. Ну, думаю, теперь будет ничья. Но соперница ошиблась еще раз, и я даже выиграла.

Мне кажется, именно эта партия стала переломной, после нее появилась какая-то, нет, не уверенность, но мысль, что я этот турнир могу выиграть.

— Грузинка Дзагнидзе в итоге заняла третье место, второй оказалась россиянка Александра Костенюк. Справедливый итог, или вы по-другому расположили бы тройку призеров?

— На мой взгляд, все достаточно честно. Долгое время, правда, Катя Лагно с нами боролась, но проиграла две предпоследние партии, что и выбросило ее из борьбы за тройку. Перед последним туром уже было понятно, что медали разыграем мы втроем, только неясно, кто второй, а кто третий. Костенюк выиграла, Дзагнидзе вничью сыграла, выходит, Нана заняла чистое третье.

«В блице была бы согласна и на место в тройке»

— Аня, удалось почувствовать себя чемпионкой мира, успели насладиться достижением заветной цели, или подготовка к чемпионату по блицу смазала впечатления?

— Я ведь за тур до финиша уже стала чемпионкой, подхожу к столику, а Саша с Наной вничью сыграли, значит, я выиграла досрочно. Естественно, так хорошо на душе стало, но уже следующий турнир на носу, значит, нужно дальше работать.

Словом, не было времени долго наслаждаться победой, радоваться. Вернулась в гостиницу, очень много сообщений было, все поздравляли, очень приятно было. Конечно, определенные эмоции нахлынули. Но к блицу нужно было готовиться, и я постаралась максимально отойти от этого. А вот когда и блиц выиграла, то позволила себе немного расслабиться.

— Параллельно с вашей случилась и вторая украинская победа в чемпионате по быстрым шахматам – чемпионом стал Василий Иванчук. Краем глаза удавалось следить за успехами земляка?

— Очень быстрый контроль, попросту не было возможности увидеть партии наших мужчин. Это когда «классику» играем, то есть возможность пройтись по залу, посмотреть, у кого какая позиция. Но сейчас такой возможности просто не было.

Понятно, что я очень рада победе Иванчука. У них было больше туров, поэтому, когда вернулась в отель, сразу включила интернет, посмотреть, как он сыграл, как раз его последняя партия заканчивалась. Вижу, что он выигрывает, и, скорее всего, он практически уже чемпион, очень порадовалась за него.

— По завершении этого чемпионата поздравили друг друга?

— Конечно! Он как раз вернулся, и мы на ужине встретились, обменялись приветствиями. А еще Василий Михайлович поздравил меня после того, как я выиграл блиц.

— Аня, что для вас блиц? Опишите своими словами.

— (Задумалась). Просто один из трех видов контроля (улыбается).

— Вы уже в Дохе всем все доказали. Наверное, не собирались выигрывать блиц, во что бы то ни стало?

— Знаете, каждый из сильнейших шахматистов, кто должен бороться за высокие места, всегда перед началом турнира ставит перед собой только самые высокие цели. В какой бы форме он не находился.

После рапида была вероятность того, что в блице я даже не попаду в тройку. Из-за усталости, выплеснутых эмоций. Но все равно приходишь, и настраиваешься победить. Это очень важно.

— То есть ко второй победе вы не были готовы ни физически, ни морально?

— Победа в рапиде, правда, забрала много сил. Признаюсь, я не особо рассчитывала на успех в блице. Думала, если попаду в тройку, это будет выдающийся результат. К тому же начала я турнир не очень удачно, допустила несколько ничьих. Поэтому особых надежд на удачный исход не питала. Но подумала: ничего страшного, играю дальше, постараюсь изо всех сил, а там, как получится. И после того, как выиграла блиц, невероятные эмоции нахлынули, как-то все необычно (смеется).

«Отпраздную Рождество, и за работу. Скоро новые старты»

— Анна, сейчас пора самых разнообразных рейтингов и хит-парадов. Вы, наверное, слишком поздно выиграли, поэтому во многих ваша фамилия даже не упоминается.

—У нас было много заслуженных олимпийских медалей. И я хочу поздравить всех наших спортсменов, завоевавших награды в Рио. Каждый из них достоин называться спортсменом или спортсменкой года.

— Вся беда шахмат, что они не олимпийский вид? Многое бы изменилось, поменяй ваша игра статус?

— Думаю, да. И, в первую очередь, финансирование. Ведь в денежных затратах на олимпийские виды и не олимпийские разница в разы! Изменилось бы и отношение, знаете, обидно, когда порой тебе говорят: «Что вы хотите? Вы даже не олимпийский вид?»

В противном случае, возможно, серьезнее к нам относились бы, было бы больше возможностей проводить разные турниры, сборы.

— В последнее время часто звучит лозунг: «Сделаем шахматы национальным видом спорта». Ваше отношение к этому?

— Естественно, мне, как и всем остальным нашим шахматистам хочется, чтобы на наш вид спорта обращали больше внимания. Шахматисты давно своими результатами доказали, что этого достойны. Выигрывали Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, командами и индивидуально, за последние лет 10 уже все повыигрывали, наверное. Просто хочется, чтобы лучше к нам относились. Той поддержки, которая есть от государства сейчас, явно недостаточно.

— Вы с Маричкой получаете зарплату в Министерстве спорта? Поди не самую большую?

— Да, получаем, как тренеры-инструкторы. Еще есть официальные премии за Олимпиады, чемпионаты мира и Европы.

— Что ж, удачи вам и сестре в вашем нелегком деле. Но для начала нужно как следует отдохнуть.

— Хотелось бы отойти от всех этих треволнений. А то я до сих пор не могу войти в свой обычный режим, усталость накопилась, вот, даже голова немного болит (смеется). Сейчас будут праздники, проведу их в семейном кругу, отвлекусь.

А потом уже вернусь в привычный график, скоро у меня уже новые старты, поэтому долго отдыхать все равно не получится.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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