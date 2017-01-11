Виталий Шафар - четвертый в полумарафоне в Турции

8 січня Туреччина приймала півмарафон 7th Adana Half Marathon. У десятки найсильніших увійшли відразу троє українців.

Віталій Шафар подолав півмарафонську дистанцію за 1:06.37 год і став з цим результатом четвертим, а учасник Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Ігор Русс фінішував десятим (1:07.48 год). Переможцем 7th Adana Half Marathon став ефіоп Белай Тілахун Безаб (1:03.34 год).

У змаганнях серед жінок Ольга Скрипак була сьомою 1:15.24 год, а Наталія Гюртен – 13-ю (1:27.32 год). Перемогла кенійка Рут Чепнгетіч (1:09.06 год).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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