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ЧМ. В первом поединке Франция уничтожила Бразилию

Сборная Франции победила со счетом 31:16

  • 12.01.2017 11:35
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Метки
francehandball2017.com. Франция - Бразилия
© francehandball2017.com. Франция - Бразилия

Во Франции стартовал чемпионат мира по гандболу среди мужчин. В матче открытия хозяева турнира разгромили сборную Бразилии - 31:16. Лучшими бомбардирами стали у французов Валентен Порт (6 голов), у бразильцев - Хосе-Гильерме Толедо (5).

ЧМ-2017. Группа А
Франция - Бразилия - 31:16 (17:7)

Источник — Sport.ua

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