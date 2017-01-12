© francehandball2017.com. Франция - Бразилия

Во Франции стартовал чемпионат мира по гандболу среди мужчин. В матче открытия хозяева турнира разгромили сборную Бразилии - 31:16. Лучшими бомбардирами стали у французов Валентен Порт (6 голов), у бразильцев - Хосе-Гильерме Толедо (5).



ЧМ-2017. Группа А

Франция - Бразилия - 31:16 (17:7)





Источник — Sport.ua

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