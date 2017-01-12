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ЧМ-2017. Словения разбивает Анголу

Европейцы одержали убедительную победу над командой из Африки

  • 12.01.2017 18:45
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Во втором матче на чемпионате мира по гандболу сборная Словении разбила команду Анголы. Словенцы одержали победу со счетом 42:25.

Оба тайма получились практически идентичными – 22:13 и 20:12.

Напомним, вчера в матче-открытия турнира французы разгромили Бразилию 31:16.

ЧМ-2017. Группа B
Словения - Ангола - 42:25 (22:13)

Источник — Sport.ua

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