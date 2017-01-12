В втором матче игрового дня в группе А сборная России одержала победу над сборной Японии.
Лучшими бомбардирами в составе россиян стали Даниил Шишкарев, Павел Атьман и Тимур Дибиров, которые забили по 6 мячей. На счету японца Дои – пять результативных бросков.
Напомним, ранее в этого группе Франция обыграла Бразилию.
Группа А
Россия – Япония – 39:29 (18:15)
#RUSJPN 🎥 ► 🇷🇺 39 - 29 🇯🇵#Handball2017 pic.twitter.com/MzZDKn4ZJj— France Handball 2017 (@Hand2017) 12 січня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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