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Германия выигрывает эстафету, украинки не дотянули до медали 23:13 — Ihor8 Спасибо за эмоции. Молодцы!!!!!!!!! Тренерам нужно попробовать поменять местами Джиму и Пидгрушну...

Днепр покинули семь игроков 22:47 — Webracer Якщо для існування такого футболу потрібно обкрадати звичайних людей, то нехай краще йому прийде ... 22:45 — Webracer А що тут дивуватися. Гроші кралися міліардами, можна було купувати гравців, платити їм захмарні з...

ОФИЦИАЛЬНО: Полтава лишена трех очков 22:46 — vladpolt За такую подачу новостей кому-то нужно что-то оторвать. Ну вот, написал в том же стиле, что и авт...