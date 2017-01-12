Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧМ. Россия уверенно обыграла Японию

Три российских гандболиста записали на свой актив по 6 результативных бросков

  • 12.01.2017 21:46
  • 301 просмотров
  • 0 комментария
Метки
St&#233;phane Pillaud/IHF
© St&#233;phane Pillaud/IHF

В втором матче игрового дня в группе А сборная России одержала победу над сборной Японии.

Лучшими бомбардирами в составе россиян стали Даниил Шишкарев, Павел Атьман и Тимур Дибиров, которые забили по 6 мячей. На счету японца Дои – пять результативных бросков.

Напомним, ранее в этого группе Франция обыграла Бразилию.

Группа А
Россия – Япония – 39:29 (18:15)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.