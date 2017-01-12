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ЧМ. Тунис в напряженном поединке уступил Македонии

Африканская команда вела в счете большую часть поединка

  • 12.01.2017 21:55
  • 128 просмотров
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V MICHEL/IHF
© V MICHEL/IHF

Второй поединок группы В на чемпионате мира по гандболу закончился трудной победой Македонии над Тунисом. Европейская команда большую часть поединка уступала в счете, но сумела найти в себе силы и добыла важные очки.

В первом поединке группы В Словения разгромила Анголу.

ЧМ-2017. Группа B
Макединия – Тунис – 34:30 (13:14)

Источник — Sport.ua

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