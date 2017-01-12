Второй поединок группы В на чемпионате мира по гандболу закончился трудной победой Македонии над Тунисом. Европейская команда большую часть поединка уступала в счете, но сумела найти в себе силы и добыла важные очки.
В первом поединке группы В Словения разгромила Анголу.
ЧМ-2017. Группа B
Макединия – Тунис – 34:30 (13:14)
#MKDTUN 🎥 ► 🇲🇰 34 - 30 🇹🇳#Handball2017 pic.twitter.com/yFecFvi2EB— France Handball 2017 (@Hand2017) 12 січня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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