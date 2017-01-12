ИВАНЧУК: «Если бы предложили играть за Россию, сказал бы, что подумаю»

© worldchess.com. Василий Иванчук

Чемпион мира по быстрым шахматам львовянин Василий Иванчук ответил на провокационный вопрос российского журналиста о возможности продолжения шахматной карьеры в сборной России.

«На всякий случай сказал бы, что подумаю. Хотя понимал бы, что, скорее всего, подобное предложение я принимать не буду. Но на всякий случай ответил бы так – хотя бы для того, чтобы не обидеть человека.

Конечно, я собираюсь в будущем играть за сборную Украины, и неоднократно. А на Олимпиаде не играл, в основном, по внутренним ощущениям. Бывает же так, что на какой-то турнир просто не хочется ехать – и все. Тем более так совпало, что в то же время проходил шашечный турнир в Польше, в котором мне как раз хотелось сыграть, и я рад, что там сыграл, и собираюсь и в этом году туда поехать. Так что это просто такой отдельный эпизод», - сказал Иванчук.

Напомним, в конце декабря Иванчук стал чемпионом мира по рапиду.

Источник — Chess-news

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