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Третий матч группы А между Польшей и Норвегией завершился в пользу скандинавской команды. MVP поединка стал Кристиан Бйорнсен, который записал в свой актив пять результативных бросков.

Следующие матчи команд пройдут в субботу, 14 января. Польша сразится с Бразилией, Норвегию ожидает матч со сборной России.

Напомним, ранее в этой группе Франция обыграла Бразилию, а Япония уступила России.

ЧМ-2017. Группа А

Польша – Норвегия – 22-20

Ситуация в группе А после первого игрового дня:

Источник — Sport.ua

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