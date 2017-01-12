Третий матч группы А между Польшей и Норвегией завершился в пользу скандинавской команды. MVP поединка стал Кристиан Бйорнсен, который записал в свой актив пять результативных бросков.
Следующие матчи команд пройдут в субботу, 14 января. Польша сразится с Бразилией, Норвегию ожидает матч со сборной России.
Напомним, ранее в этой группе Франция обыграла Бразилию, а Япония уступила России.
ЧМ-2017. Группа А
Польша – Норвегия – 22-20
#POLNOR 🎥 ► 🇵🇱 20 - 22 🇳🇴#Handball2017 pic.twitter.com/sBxE9qszK5— France Handball 2017 (@Hand2017) 12 січня 2017 р.
Ситуация в группе А после первого игрового дня:
Источник — Sport.ua
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