Последний поединок игрового дня в группе В закончился уверенной победой Испании над Исландией, хотя первая половина поединка осталась за островитянами.
Лучшим игроком матча признан вратарь пиренейцев Гонсало Перес де Варгас, отбивший 34% всех бросков соперников.
Следующие матчи команды проведут в субботу, 14 января. Испания проэкзаменует Тунис, Исландцы померяются силами со Словенией.
В предыдущих поединках игрового дня в группе В Словения разгромила Анголу, а Тунис уступил Македонии.
ЧМ-2017. Группа В
Испания – Исландия – 27:21
#ESPISL 🎥 ► 🇪🇸 27 - 21 🇮🇸#Handball2017 pic.twitter.com/Voamd3N2Tv— France Handball 2017 (@Hand2017) 12 січня 2017 р.
Ситуация в группе В после первого игрового дня:
Источник — Sport.ua
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