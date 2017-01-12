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ЧМ. Испания обыгрывает Исландию, проиграв первую половину матча

Лучшим игроком встречи стал испанский голкипер Гонсало Перес де Варгас

  • 12.01.2017 23:55
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Vincent Michel/IHF
© Vincent Michel/IHF

Последний поединок игрового дня в группе В закончился уверенной победой Испании над Исландией, хотя первая половина поединка осталась за островитянами.

Лучшим игроком матча признан вратарь пиренейцев Гонсало Перес де Варгас, отбивший 34% всех бросков соперников.

Следующие матчи команды проведут в субботу, 14 января. Испания проэкзаменует Тунис, Исландцы померяются силами со Словенией.

В предыдущих поединках игрового дня в группе В Словения разгромила Анголу, а Тунис уступил Македонии.

ЧМ-2017. Группа В
Испания – Исландия – 27:21

Ситуация в группе В после первого игрового дня:

Источник — Sport.ua

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