Барановський та Котовська – найкращі легкоатлети грудня в Україні!

У чоловіків найкращим було визнано Дмитра Барановського, який посів восьме місце на марафоні IAAF Gold Label Road Races у Фукуоці (Японія) з часом 2 години 11 хвилин 39 секунд. У жінок перемогу здобула Ольга Котовська, яка у Польщі виграла міжнародні змагання з бігу на 10 км (33 хвилини 35 секунд).

Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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