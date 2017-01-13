Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Барановський та Котовська – найкращі легкоатлети грудня в Україні!

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів грудня в Україні

  • 13.01.2017 12:37
  • 24 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Барановський та Котовська – найкращі легкоатлети грудня в Україні!
У чоловіків найкращим було визнано Дмитра Барановського, який посів восьме місце на марафоні IAAF Gold Label Road Races у Фукуоці (Японія) з часом 2 години 11 хвилин 39 секунд. У жінок перемогу здобула Ольга Котовська, яка у Польщі виграла міжнародні змагання з бігу на 10 км (33 хвилини 35 секунд).
 
Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.