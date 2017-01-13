Египет сделал серьезную заявку на лидерство в группе D на чемпионате мира по гандболу. Африканская команда в первом матче одержала уверенную победу над Катаром. По ходу матча Египет вел 17:12 и не упустил преимущество.
ЧМ-2017. Группа D
Катар – Египет – 20:22 (8:11)
#QATEGY 🎥 ► 🇶🇦 20 - 22 🇪🇬#Handball2017 pic.twitter.com/i1UA5gH4Zk— France Handball 2017 (@Hand2017) 13 січня 2017 р.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.