© Julien CROSNIER

Египет сделал серьезную заявку на лидерство в группе D на чемпионате мира по гандболу. Африканская команда в первом матче одержала уверенную победу над Катаром. По ходу матча Египет вел 17:12 и не упустил преимущество.

ЧМ-2017. Группа D

Катар – Египет – 20:22 (8:11)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.