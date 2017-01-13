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ЧМ. Египет обыграл Катар

Чемпионы Африки начали чемпионат с победы

  • 13.01.2017 19:50
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Julien CROSNIER
© Julien CROSNIER

Египет сделал серьезную заявку на лидерство в группе D на чемпионате мира по гандболу. Африканская команда в первом матче одержала уверенную победу над Катаром. По ходу матча Египет вел 17:12 и не упустил преимущество.

ЧМ-2017. Группа D
Катар – Египет 20:22 (8:11)

Источник — Sport.ua

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